Manuel Neuer a rechuté à l'entraînement

Manuel Neuer, Le gardien du Bayern Munich et de la sélection allemande, souffre toujours d'une blessure à une épaule et sera à nouveau forfait dimanche en Bundesliga https://t.co/cIuAtDWVm7 pic.twitter.com/ohlUU66qHv — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 15, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La frayeur habituelle.Déjà en 2014, puis 2018, il avait fait le coup. Arrêté de longues semaines à cause d'une fracture du pied droit avant la Coupe du monde au Brésil, et sur le carreau jusqu'à la dernière minute pour celle en Russie, Manuel Neuer avait toujours réussi à revenir à temps pour faire partie de l'aventure. Blessé depuis plus de deux semaines à cause de douleurs à l'épaule droite, Manuel Neuer a ainsi rechuté ce jeudi midi à l'entraînement.Sur un exercice anodin de frappes au but, le gardien du Bayern Munich a ressenti de nouvelles douleurs au niveau des bras, le contraignant à retourner aux vestiaires. Une blessure alarmante pour le joueur et le staff de l'équipe d'Allemagne, remettant quelque peu en cause, la présence du portier au Qatar.En bon radin, radin acceptera-t-il de laisser sa place ?