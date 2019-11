Manuel Cabit, K.-O. debout

Gravement blessé dans un accident de voiture dimanche, l'arrière gauche du FC Metz Manuel Cabit a peut-être disputé dimanche face à Montpellier son dernier match de football. Opéré de la colonne vertébrale et toujours hospitalisé, le joueur de 26 ans, qui découvre la Ligue 1 cette saison, souffre d'une « insensibilité des membres inférieurs » qui ne laisse rien présager de bon. Un tournant tragique qui rappelle tristement l'accident dont avait été victime Kévin Anin en 2013. La semaine dernière, Manuel Cabit confiait d'ailleurs qu'il considérait Anin comme son "grand frère". Appelez ça de le destin si vous voulez.

Champion de France U17 avec Sochaux

« Un mort de faim »

J'aime, j'aime pas

Par Alexandre Aflalo

Tous propos recueillis par AA, sauf mentions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le sort a parfois des façons bien cruelles de nous rappeler sa qualité première : l’ironie. Samedi 2 novembre 2019, alors que le FC Metz accueille Montpellier à Saint-Symphorien, l’arrière gauche martiniquais Manuel Cabit est mis à l’honneur par son club, qui lui consacre la Une de son programme d’avant-match «» . À l'intérieur, une interview dans laquelle la recrue estivale retrace son parcours, et évoque notamment ses années sochaliennes et une amitié fraternelle tissée avec un certain Kévin Anin, ancien footballeur devenu paraplégique à la suite d’un accident de voiture : «Lundi après-midi, moins de deux jours après la publication de cette interview, le FC Metz annonce dans un communiqué que deux de ses joueurs ont été impliqués dans un accident de voiture intervenu dimanche. Il s’agit de Kévin N’Doram et de Manuel Cabit. Les premiers échos sur les circonstances de l’accident évoquent un véhicule lancé à plus de 180 km/h, avec quatre passagers à son bord, et une sortie de route sur l’A4 entre Reims et Paris. Au volant, le fils de la légende du FC Nantes, «» selon le procureur de Reims, est sorti indemne du choc. Pas Cabit. Opéré lundi du rachis lombaire selon, il souffre d'après l’AFP d’une «» . Sur Twitter, la compagne du joueur tente de rassurer, distillant au compte-gouttes les informations sur son état de santé. «, rapporte-t-elle.Vingt-quatre heures plus tôt, en plus de sa tête en Une de la Gazette, le forfait prolongé de Thomas Delaine permettait à Manuel Cabit d’enchaîner une troisième titularisation de suite en Ligue 1. À la 26minute, il offrait même son huitième but de la saison à Habib Diallo, délivrant sa toute première passe décisive dans une élite qu’il découvrait cette saison avec Metz. L’aboutissement, à 26 ans, d’un début de carrière à reculons qui aura vu Manuel Cabit gravir un à un les échelons, du foot amateur à la Ligue 1, après son départ du centre de formation du FC Sochaux. Son ancien formateur, Fabrice Vandeputte, aujourd'hui à Caen, se souvient d’un «» , arrivé à 15 ans de la Martinique avec «» . À un poste de milieu gauche, plutôt offensif, il était l’un des piliers de l’équipe sochalienne championne de France des U17 en 2010 aux côtés de Sanjin Prcić, Petrus Boumal ou Jérôme Roussillon, s'offrant même l’un des quatre buts sochaliens en finale du championnat face au PSG (4-4, 4-2 tab). Mais là où ses trois camarades cités plus haut signent tous pro chez les Lionceaux, Manu, lui, reste sur la touche. «, racontait-t-il dans la Gazette.Retour à la case départ, donc. En 2012, Manuel Cabit décide d’aller chercher sa seconde chance dans le football amateur. Il la trouvera à Aubervilliers, en CFA : «, » raconte Abdellah Mourine, le coach de l’époque. À Auber, l’actuel entraîneur du FC Saint-Leu 95 a pour philosophie de relancer des joueurs qui se sont pétés les dents sur la dure loi des centres de formation. «» , théorise Mourine. Cabit est jeune, mais il grappille quelques minutes de temps de jeu dans un effectif où il côtoie des joueurs plus aguerris. À l’été 2013, il décide de tenter sa chance à Chambly. Mais la concurrence aura raison de lui. «, se souvient l'entraîneur Bruno Luzi.Effectivement, six mois après son arrivée à Chambly, il décide de s’exiler et d'aller chercher son temps de jeu à Belfort. Le Martiniquais débarque en février 2014 sous la neige de Franche-Comté, pour un essai qui accouchera d'un énorme coup de bol. «, raconte l’ancien entraîneur de Belfort Maurice Goldman.» Le nouveau venu devient rapidement la «» d’une ASMB qui se sauve miraculeusement cette saison-là. «» , se souvient l'entraîneur. La saison suivante, Belfort monte en National malgré son budget famélique, avec un Cabit qui brille. Goldman décrit un «» , qui avait «» et armé d’une motivation tirée d’un début de carrière « heurté » : «» .Reconverti arrière gauche, Manuel Cabit retrouve ses automatismes, son talent, sa hargne. «, se rappelle Goldman."écoute Manu, j’en ai rien à faire, nous on t'a recruté parce qu’on n’a plus de défenseurs, donc tu joues défenseur gauche, et on verra".» Surtout, il bosse d’arrache-pied pour continuer sa progression. L’année de la promotion de Belfort, il rejoint Béziers, son soleil et son projet sportif, déjà installé en National depuis la saison précédente. Une nouvelle saison accomplie lui ouvrira les portes du monde pro, le vrai : en 2016, il découvre la Ligue 2 avec l’AC Ajaccio. «» , concède Goldman. Au fil des saisons, il devient tout de même un titulaire solide du onze d’Olivier Pantaloni. «, juge Fabrice Vandeputte.» À Metz, comme à Ajaccio, comme à Béziers, comme à Belfort, ces efforts lui avaient permis de progresser, d’avancer, de repousser ses limites. Des années de dur labeur peut-être réduites à néant à cause d'un foutu accident de la route. Difficile de ne pas ressentir une forte injustice. D’ailleurs, dans son interview à la Gazette, se prêtant au jeu du « J’aime / J’aime pas » , il plaçait «» en première place dans la colonne des « j'aime pas » . Juste en face, dans la liste des « j’aime » , on pouvait lire deux autres mots : «» .