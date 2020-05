Manu Vasseur, talent gâché

Meneur de jeu génial du grand Calais, Emmanuel Vasseur planait au printemps 2000, sa vista et sa patte gauche flanquant notamment des maux de crâne à Christophe Dugarry et Bordeaux en demi-finale de Coupe de France. Issu d’un milieu populaire, ce pur n°10 était destiné à rejoindre le monde professionnel après l'épopée du CRUFC. Les agents ont débarqué, les propositions farfelues et les choix foireux aussi. Vingt ans plus tard, Manu gère un PMU dans sa ville de toujours mais fait encore des misères sur le terrain, à presque 44 balais. Entre deux clopes et une commande de cuisses de canard, Emmanuel Vasseur revient sur ce qu'il aurait pu être. Ce qu'il aurait dû être.

Entraînement séché, concours de pétanque gagné

Salaire multiplié par dix à Leyton Orient !

« Il était de la trempe de Franck Ribéry »

« C’est à s’en mordre les doigts jusqu’au coude qu’un garçon comme lui ne soit pas devenu professionnel. »

Par Florent Caffery, à Calais

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Clope au bec, veste de Liverpool sur les épaules, main dans la poche, Manu Vasseur est tranquille quand il ouvre la porte de son repaire, son PMU. Rue Duguay-Trouin, à Calais, encastré entre unet le géant des câbles numériques sous-marin, Alcatel Submarine Networks (440 emplois), le quadra nordiste est à la tête du bistro depuis cinq ans avec sa femme Betty, jamais la dernière pour charrier : «» . Confinement oblige, les interactions sont limitées, un film plastique a été dressé, mais le Calaisien gère en bon père de famille. Exit les nuits à se les geler au Tunnel sous la Manche, exit aussi la peinture dans le bâtiment où il cravachait à l’aube de l’an 2000. Le jour à retaper un mur, le soir à enchaîner les crochets du gauche et la distrib’ de caviars sur le terrain annexe du stade Julien-Denis. «» , lâche-t-il après une commande de cuisses de canard et de vol-au-vent pour le lendemain. L’époque où, l’espace de quelques mois, Calais chassait tour à tour Lille (D2), Cannes (D2), Strasbourg (D1) et Bordeaux (D1) de la coupe. L’époque où Manu Vasseur excellait en retrait de l’attaquant de pointe Mickaël Gérard. Celle où Ladislas Lozano, l’entraîneur maritime, en avait fait son électron libre par excellence.décrypte le technicien.» En quart devant Strasbourg, Fabrice Ehret perd patience, idem au tour suivant avec Christophe Dugarry, déjà excédé à la mi-temps dans les couloirs de Bollaert. Directeur des sports de Radio France, Jacques Vendroux a encore à l’esprit ce minot de 23 ans «» .Pourtant, deux ans plus tôt, Lozano l’avait éjecté du CRUFC. «» , admet, pas vraiment fier, le milieu de terrain qui s’était réfugié à Gravelines en CFA2 et avait perdu sa mère à seulement 17 ans. «développe Lozano,» Bien plus mûr à son retour en 1999, accompli au sortir de la finale perdue devant Nantes (1-2), toujours habitué à la pause clope et la bière de veille de match, parfois aux sorties au 555, le night-club de référence à Calais, on lui prédit le meilleur. Les dorures du grand monde l’attendent, le banquet des professionnels doit lui filer un strapontin. «(Calaisien et illustre défenseur du RC Lens, N.D.L.R.)» . Manu Vasseur ne signe pas de contrat, mais accepte de «» . Cannes, Niort, Laval toquent à la porte, Den Bosch aux Pays-Bas aussi, «» . Avec l’AS Cannes, le deal est posé. Cinq années de contrat, une rémunération progressive, «(qui était d’environ 6 500 francs par mois).Finalement, il rempile en quatrième division (CFA) à Calais, comme l’ensemble de ses compères finalistes. Il faudra attendre décembre 2000 pour qu’il daigne enfin prendre son baluchon. Direction l’autre rive de la Manche et Leyton Orient, au sud de Londres, en D3. Ladislas Lozano parle d’une trahison, évoque vingt ans plus tard surtout «» et le principal intéressé de revenir sur une démission posée le soir de la Saint-Sylvestre : «» . Un an et demi de contrat à 70 000 francs par mois, pas question de faire la fine bouche. Mais hormis la qualité des pubs, le métro et la possibilité «» , Manu déchante. «» Six mois après, il retraverse le détroit dans l’autre sens pour revenir à Calais en National, «» . Eté 2002, le Cannes de Bernard Casoni reprend de ses nouvelles. «» Direction le Racing Club de Paris avec Jean-Guy Wallemme, «» , puis Perpignan, relégué administrativement en DH peu après l’officialisation de son contrat. Il passera deux saisons en Catalogne sous les ordres de Michel Sanchez, mais l’Orient Express est passé...poursuit Jacques Vendroux.» Même Guy Roux, un soir de janvier 2005 en 32de finale de Coupe entre Calais et Auxerre, y met son grain de sel: «» . Ladislas Lozano martèle «» . Difficile de mesurer ce que pense au fond de lui Manu, qui jure toutefois qu'il vie sans le moindre regret. «(il effectuera un dernier séjour au CRUFC entre 2008 et 2014, N.D.L.R.),En septembre, il plantera 44 bougies dans le gâteau d’anniversaire et ses crampons seront toujours dans son sac. «(Régional 1, près de Calais, N.D.L.R.).» Depuis cinq ans, Betty entend chaque année, «» . «admet Manu.» Au même moment, un client rentre dans le bistro. «» Une journée comme une autre dans la vie de Manu Vasseur.