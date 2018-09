Manu García, la caution de l’ambition

Le jeune milieu espagnol éblouit déjà par sa finesse dans l'entrejeu toulousain. Une manière de montrer au club auquel il appartient, Manchester City, qu'il a franchi un palier et que Toulouse est un sérieux partenaire pour l'avenir, en vue d'un hypothétique rapprochement entre les deux clubs.

Plus que l'Espagnol de service

Un prêt sur gage

Par Mathieu Rollinger

Alain Casanova ne s’en est jamais caché. En matière de philosophie de jeu, le coach toulousain a toujours eu les yeux tournés sur ce qui se passait de l’autre côté des Pyrénées. «, expliquait avant la reprise à RMC Sport le coach franco-espagnol.» Un logiciel qui se (ré)installe tout doucement dans le disque dur toulousain, le même qui était en panne d’inspiration sous les mandats d’Arribagé et Dupraz. Mais se réclamer d’un style nécessite d’avoir des accessoires adéquats pour y être identifié. Et dans l’effectif de Casanova, le symbole le plus évident de cette filiation ibérique s'appelle aujourd'hui Manuel García Alonso.Arrivé cet été sur les bords de la Garonne, l’Asturien de 20 ans avait tout du pari, avec ses 65 kilos pour 1,70m. Mais après cinq titularisations en six matchs – et même s'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes –, il s’est déjà imposé comme la caution technique du Téfécé. Généralement associé à John Bostock et Ibrahim Sangaré dans un milieu à trois où il est la pointe haute, Manu García a pris en charge la mène du jeu toulousain, qu’il peut être amené à partager avec Jimmy Durmaz. Un agent fluidifiant dans une équipe qui prend de plus en plus de plaisir avec le ballon entre ses pieds. Rien d’étonnant quand le bonhomme cherche à se placer dans la lignée des créateurs espagnols. «» , confiait-il récemment à 20 Minutes . Une belle promesse, d’autant plus qu’il n’a pas fait qu’admirer ces joueurs qu’en poster.À 15 ans, c’est à Manchester City qu’il a mis le cap pour continuer une formation débutée au Sporting Gijón. Dans le nord de l’Angleterre, il a pu observer de près David Silva et grappiller quelque 122 minutes de jeu sous les ordres de Manuel Pellegrini – pour un but face à Crystal Palace en League Cup –, avant d’enchaîner les prêts. Un retour au pays au Deportivo Alavés, mais surtout deux années quasi pleines au NAC Breda, le club néerlandais affilié aux. Mais, plutôt que de revenir à la maison-mère, Manu García s’est vu proposer la découverte d'un quatrième championnat. «, assurait-il, toujours à» Le garçon sait que le club mancunien garde un œil attentif sur lui et a à cœur de convaincre pour de bon. «Une pression qui commence à monter pour lui, mais aussi pour Toulouse. Car le jeune Espagnol a souvent été présenté comme la première pierre des relations entre Manchester City et Toulouse. On murmure depuis cet été que le club anglais voudrait entrer au capital de celui de la Ville Rose. À l'origine de ce rapprochement : Erick Mombaerts, ancien coach emblématique du TFC, qui aurait fait la connexion entre les deux entités lors de son passage à Yokohama, club japonais détenu par Manchester City Football Group. «Pour celui qui est depuis resté aux manettes d’un programme de formation spécifique aux formateurs du groupe, ce projet n’est à l’heure actuelle qu’à l’état de brouillon, mais Manu García semble pourtant y jouer le rôle d’éclaireur. «, freine Mombaerts.Sky Blues. » Mais que ces tractations se concrétisent ou non, la rose García offerte par City ne pourra qu'égayer le bouquet toulousain pendant au moins un an. Et c'est déjà ça de pris.