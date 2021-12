Manolo Gabbiadini célèbre son but contre le Genoa sur le banc de touche

Genoa 0 Sampdoria 3. Gabbiadini's goal was disallowed, he was subbed off and his goal was awarded 3 minutes later #GenoaSamp pic.twitter.com/K6UCPUtY2a — Football24/7 (@foet247europa) December 10, 2021

FG

Scène cocasse à Gênes.Fessé à domicile par la Sampdoria dans le derby de la lanterne (1-3) ce vendredi, le Genoa continue de plonger en Serie A (dix-neuvième) malgré l'arrivée sur le banc d'Andriy Shevchenko . Plus forte, laa notamment pu compter sur un Manolo Gabbiadini en grande forme. Après avoir ouvert le score après sept minutes de jeu, l'international italien a cru récidiver à la 67au terme d'un beau mouvement collectif, mais le corps arbitral a d'abord décidé d'annuler le but pour une position de hors-jeu de Francesco Caputo au départ de l'action.Ce n'est qu'après deux longues minutes de vérification de la VAR que l'arbitre principal a enfin accordé le troisième pion du quatorzième de Serie A. Sauf qu'entre-temps, Gabbiadini avait été remplacé dans la foulée de son but, enfilé sa doudoune et pris place tranquillement sur le banc de touche. Pas de problème pour l'attaquant de 30 ans, qui a pu célébrer ça dans la peau d'un remplaçant au bord du terrain avant que ses coéquipiers ne le rejoignent, même si le but sera finalement un csc attribué à Zinho Vanheusden, le défenseur belge duLa VAR n'en finit plus de révolutionner le football.