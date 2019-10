« Entre Garcia et Jobard, ça a matché tout de suite »

Stéphane Jobard va croiser Rudi Garcia, samedi après-midi (17h30), lors d'un Lyon-Dijon au parfum particulier. Car les deux hommes, qui s’étaient retrouvés la saison dernière à Marseille, se connaissent et s’apprécient depuis longtemps, comme le confirme Stéphane Mangione, un ancien du DFCO.

Jobard, un des "Sages" de Garcia

Par Alexis Billebault, à Dijon

C’est un scénario que personne n’aurait eu le culot d’échafauder, il y a encore un petit mois. Samedi, à 17h30, Lyon accueillera Dijon, pour un duel de mal-classés, puisque les Gones (14), ne comptent qu’une unité d’avance sur les Bourguignons (19). Le 24 septembre, avant d’accueillir l’OM, le DFCO était dernier avec un misérable point, et certains observateurs se demandaient si Stéphane Jobard pourrait résister à de nouvelles contre-performances contre Marseille et Reims. Depuis, Dijon a vu sa situation s’améliorer, grâce aux sept points récoltés en trois journées (0-0 contre l’OM, 2-1 puis 1-0 face à Reims et Strasbourg), alors que celle de l’OL s’est dégradée, poussant Jean-Michel Aulas (surtout) et Juninho, respectivement président et directeur sportif, à virer Sylvinho, après la défaite de trop à Saint-Étienne (1-0), le 4 octobre. Les huiles lyonnaises, après avoir étudié notamment les CV de Laurent Blanc, Jocelyn Gourvennec et Rudi Garcia – les trois seuls à avoir passé un entretien d’embauche - ont opté pour l’ex-coach de Dijon, Le Mans, Lille, l’AS Roma et Marseille. Et le hasard du calendrier aidant, c’est contre son ancien club, entraîné par un de ses ex-joueurs et adjoints, que Garcia va commencer son mandat dans le Rhône, dans un contexte pas franchement favorable.C’est en Bourgogne que Garcia (55 ans), a véritablement lancé sa carrière d’entraîneur, après une première expérience chez les amateurs de Corbeil (1995-1998) et une autre à Saint-Étienne, d’abord comme membre du staff technique, puis à la tête de l’équipe en formant un duo improbable avec Jean-Guy Wallemme, de janvier à juin 2001. L’ex-milieu de terrain de Lille et Caen est resté cinq ans à Dijon (2002-2007), le temps de le faire accéder à la Ligue 2 en 2004, avec Stéphane Jobard dans son effectif. «(qui a fusionné en 1998 avec le Dijon FC, N.D.L.R.).(aujourd’hui entraîneur de l’équipe réserve du Havre, N.D.L.R.)» , se souvient l’ex-attaquant dijonnais Stéphane Mangione, aujourd’hui membre du staff technique de Sochaux (Ligue 2), et âgé de 22 ans quand Garcia a posé ses miches sur le banc du DFCO.Rapidement, Garcia fait du milieu de terrain un de ses hommes de confiance. «» , poursuit Mangione. Garcia, s’inspirant de ce que faisait Robert Nouzaret lors de son passage à Saint-Étienne, crée à Dijon un "Conseil des sages", dont faisait partie l’actuel coach de Dijon. «» , raconte Mangione. Même quand Jobard, l’âge avançant, est moins utilisé par son entraîneur, notamment en Ligue 2, son influence reste grande au sein du groupe. «En 2018-2019, Jobard avait rejoint Marseille, où officiait depuis octobre 2016 un certain Garcia Rudi, afin d’intégrer le staff technique. L’aventure s’est arrêtée en fin de saison dernière, quand le désormais coach de l’OL avait négocié à l’amiable son départ, et semblait parti pour prendre une année sabbatique. Jobard, qui n’aurait pas détesté accompagner son aîné si celui-ci avait décidé de replonger tout de suite, est devenu le numéro 1 à Dijon, au mois de juin, après le départ d’Antoine Kombouaré, une fois le maintien assuré. «, rigole Mangione.