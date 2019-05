Mané, Salah et Aubameyang se partagent le titre de meilleur buteur d'Angleterre

5

MR

Ménage à trois.Après la dernière journée de Premier League ce dimanche, Mohamed Salah , Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang ont tous les trois été élus meilleurs buteurs pour cette saison 2018/2019 (grâce à deux doublés inscrits pas les deux derniers cités lors de la dernière journée). Les trois attaquants africains ont chacun inscrit vingt-deux buts, soit dix de moins que l'Égyptien la saison dernière, ce qui lui avait permis de finir en tête du classement.Ce n'est pas la première fois que trois joueurs finissent à égalité sur la première marche du classement des buteurs de Premier League. Lors de la saison 1997/1998, Dion Dublin, Michael Owen et Chris Sutton avaient tous les trois inscrit 18 buts avant que ce scénario ne se répète la saison suivante, Owen ayant partagé le trône avec Dwight York et Jimmy-Floyd Hasselbaink.Y avait pas moyen de déterminer un gagnant sur une mort subite aux tirs au but ?