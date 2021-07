Mancini : L'Angleterre lui a tant appris

Le sélectionneur de l’Italie connait parfaitement l’Angleterre, qu’il retrouve ce dimanche en finale de l’Euro, lui qui a terminé sa carrière de joueur à Leicester avant d’apporter les premiers trophées sous l’ère émirati à Manchester City.

Un amour inconditionnel du football anglais

Clash avec Sir Alex, gestion des égos et échec en Ligue des Champions

Par Analie Simon

À 36 ans et après 19 ans de carrière au pays, Roberto Mancini prend une drôle de décision. Nommé second adjoint de Sven-Göran Eriksson sur le banc de la Lazio, dans l’optique de devenir entraîneur numéro 1 dans quelques années, le natif de Jesi prend un virage à 360 degrés et rechausse les crampons à Leicester en janvier 2001. Un choix surprenant à l’époque, surtout que l’ancien joueur de la Lazio et de la Samp ne disputera que cinq petites rencontres avec les, incapable de tenir un match entier, les guiboles flageolantes.Si son passage est loin d’être une réussite sur le plan sportif, l’opération de communication a fonctionné à merveille, surtout auprès de son ancien coach.admettait Peter Taylor à l’époque.Un rôle qui ne dure qu’un petit mois puisque son aventure prend fin le 14 février, alors que le poste d’entraîneur principal l’attend à la Fiorentina. Malgré la courte aventure de l’autre côté de la Manche, Roberto Mancini réussit sa mission : acquérir une nouvelle expérience et tomber amoureux du jeu anglais. Ce coup de foudre lui permettra de revenir dans le Royaume, en devenant l’entraîneur de Manchester City le 19 décembre 2009. Depuis son dernier passage, Roberto Mancini est devenu une machine à remporter des trophées, en glanant notamment une Coupe d'Italie avec la Lazio et troisavec l’Inter, avant d’être viré quelques semaines après le dernier titre en 2008 à cause des mauvaises prestations en Ligue des Champions.En débarquant sur le banc de City, l’ancien international italien bénéficie des conditions optimales pour permettre aux, passés sous pavillon émirati depuis 2008, de retrouver le devant de la scène : il réussit à bâtir une armada impressionnante en recrutant les stars à coups de dizaines de millions de livres sterling (Sergio Agüero, Mario Balotelli, Edin Dzeko, Samir Nasri, Yaya Touré ou encore David Silva). Les résultats ne tardent pas à arriver : une Cup en guise d’apéritif en 2011, le premier trophée du club depuis 35 ans, avant la conquête complètement dingue du titre de champion le 13 mai 2012 et le fameux but de Kun Agüero à la dernière minute de la dernière journée face à QPR, offrant le trophée au nez et à la barbe du rival United, devancé seulement à la différence de buts.Cette saison exceptionnelle sur le banc de City est aussi l’occasion de découvrir un nouveau Mancini. Habituellement décontracté, le boss a dû sortir les crocs pour gérer certains égos au sein de l’équipe, Mario Balotelli et Carlos Tévez en tête, mais aussi pour contrôler la furia de Sir Alex Ferguson. Lors du derby remporté par City lors de la 36journée, le coach de MU accuse son homologue d’avoir enrôlé le corps arbitral.pestait Sir Alex.Au-delà des brouilles concernant l’arbitrage, Roberto Mancini prône un jeu offensif spectaculaire, qui permet à Manchester City de coller plusieurs roustes à ses adversaires (6-1 contre United, 5-1 face à Tottenham et Norwich). Si la méthode Mancini marche du feu de Dieu sur le plan national, lesse cassent les dents en Ligue des Champions, n’arrivant pas à sortir des poules sous l’ère du technicien italien. Un échec considérable pour les dirigeants, surtout au vu des moyens dantesques mis en place pour briller sur la scène continentale. Ces derniers décident de montrer la sortie à Mancini, un an jour pour jour après le titre., expliquait le club dans un communiqué. La surprenante défaite en finale de la Cup face à Wigan, pensionnaire de Championship, n’a clairement pas aidé Mancini à redresser son bilan.Un licenciement que le principal intéressé a moyennement apprécié, réglant ses comptes dans la presse.confiait le technicien italien dans les colonnes du, relayé par Sky Sports "Nous avons passé quatre années ensemble, nous avons tout gagné, nous sommes heureux, mais maintenant le job est terminé".Neuf ans après, Roberto Mancini à l’occasion de prendre sa revanche et de prouver que l’Angleterre lui a beaucoup apporté, en glanant son premier trophée avec la, dans un stade qu’il connait comme sa poche.