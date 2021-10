Manchester United tenu en échec par Everton

9

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Shaw, Varane, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred (Pogba, 70e), McTominay - Martial (Sancho, 57e), Bruno Fernandes, Greenwood - Cavani (Ronaldo, 57e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Everton FC (4-4-1-1) : Pickford - Godfrey, Mina, Michael Keane, Digne - Townsend, Abdoulaye Doucouré, Allan, Anthony Gordon (Tom Davies, 72e) - Demarai Gray (Dobbin, 90e+2) - Salomón Rondón. Entraîneur : Rafael Benítez.

AB

Incapable de conserver son avantage, Manchester United a été tenu en échec par Everton (1-1) à Old Trafford et perd l'occasion de prendre la tête de la Premier League alors que lesgrimpent quant à eux sur le podium.En quête de certitudes après quinze derniers jours poussifs, les Mancuniens ont eu affaire à une solide équipe d’Everton emmenée par le tank Salomón Rondón. Ce sont pourtant les hommes d’Ole Gunnar Solskjær qui se procurent la première grosse situation, sortie du crâne d’Anthony Martial à la réception d’un centre d’Aaron Wan-Bissaka (5). Lesréagissent par à-coups, en témoigne la frappe lointaine et sèche de Demarai Gray bien repoussée par David de Gea (33). United, joueur, ne se laisse pas faire et trouve la faille juste avant la pause. En conclusion d’un excellent mouvement collectif et bien décalé sur la gauche par Bruno Fernandes, Martial place en effet un puissant enroulé du droit. Libération.Manchester United ouvre ainsi le score pour la première fois en quatre matchs (mené par West Ham, Aston Villa et Villarreal). Un chiffre étonnant et peu glorieux, pour une avance qui ne tarde pas à s’effacer. Jadon Sancho, tout juste entré en jeu, perd effectivement un ballon à 50 mètres de ses buts et lance un contre express pour Everton. Gray s’arrache en trouvant Abdoulaye Doucouré plein axe, qui met à son tour Andros Townsend sur orbite, venu croiser son tir rasant. Cristiano Ronaldo tente de ramener les siens à flot, mais l’une de ses seules tentatives ne trouve pas le cadre (75).Les maux sont encore existants, dans le nord-ouest de l'Angleterre.