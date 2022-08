Manchester United surpris, Leicester repris

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw (Malacia, 90e) – McTominay (Van de Beek, 77e), Fred (Ronaldo, 52e) – Sancho (Elanga, 90e), Eriksen, Fernandes (Garnacho, 90e) - Rashford. Entraîneur : Erik Ten Hag.



Brighton (4-3-3) : Sanchez - Veltman, Dunk, Webster – March (Colwill, 90e), Mac Allister, Caicedo, Trossard (Lamptey, 74e) - Groß, Welbeck (Undav, 90e), Lallana (Mwepu, 74e). Entraîneur : Graham Potter.

Leicester (3-5-1-1) : Ward – Fofana, Evans, Amartey- Castagne, Dewsbury-Hall (Daka, 73e), Ndidi, Tielemans, Jutin – Maddison - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Brentford (4-3-3) : Raya - Hickey (Sorensen, 84e), Jansson, Mee (Lewis-Potter, 59ee), Jensen (Da Silva, 59e) – Mbuembo, Toney, Wissa (Dervisoglu, 84e). Entraîneur : Thomas Frank.

GJ

Déjà Groß sur la patate.Pour le premier match de l’ère Erik Ten Hag, Manchester United a resservi sa tambouille habituelle, laissant Brighton repartir d’Old Trafford avec les trois points (1-2).C’est une rentrée qui ne risque pas de faire changer Cristiano Ronaldo d’avis. Engagé dans un bras de fer avec lespour quitter le club, il a assisté depuis le banc à la terrible première période de ses partenaires. Peinant à aller de l’avant, Manchester United se fait punir malgré la présence de ses deux recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen. Lancé en profondeur par Trossard, Danny Welbeck centre ras de terre pour Pascal Groß qui ouvre le score seul au second poteau. L’Allemand s’offre même un doublé quelques minutes plus tard lorsqu’un ballon mal repoussé par De Gea lui revient dans les pieds. De quoi légitimer les sifflets du public à la pause.Pendant que Harry Maguire fait honneur à son brassard en en venant aux mains avec Trossard, CR7 est acclamé par Old Trafford lors son entrée peu après le retour des vestiaires. Le moment où United se remet les idées à l’endroit. Le Portugais adresse un centre parfait à Marcus Rashford mais Robert Sanchez s’interpose magistralement devant l’Anglais. Lesreviennent finalement au score grâce à un gros cafouillage qui profite à Diogo Dalot sur un corner, bien aidé par Mac Allister. Mais Brighton tient le bon et conserve son avantage. Erik ten Hag devient ainsi le premier entraîneur de United post-Ferguson à s’incliner pour sa première.Une abeille ne pique jamais, sauf si on les embête. Privés d’Europe après leur huitième place en Premier League l’an passé, lesse sont fait reprendre par Brentford à domicile en ouverture de l’exercice 2022-2023. Longtemps dominateurs, les hommes de Brendan Rodgers prennent l’avantage à la demi-heure de jeu quand Timothy Castagne surgit au premier poteau pour couper un corner de James Maddison de la tête. Youri Tielemans manque de peu le break avant la pause, sa frappe à l’entrée de la surface s’écrasant sur le poteau de Raya.Qu’importe, Dewsbury-Hall profite de la complicité du montant en réalisant le même geste sur le coup d’envoi de la seconde période. Mais lestrouvent les ressources pour revenir. Ivan Toney contrôle une belle ouverture de Henry dans les six mètres avant de conclure pour la réduction du score. Avant que Josh Dasilva, entré en jeu, ne vienne égaliser en mode Arjen Robben dans les cinq dernières minutes