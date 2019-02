MU sort le tenant du titre

Face à un Chelsea qui peine beaucoup actuellement, Manchester United a marqué deux fois en première période et n'a pas eu à forcer pour se qualifier en quarts de finale de la FA Cup. Voilà le champion en titre éliminé, la faute notamment à un Pogba doublement décisif (passeur, puis buteur).

Super Pogba, encore là

Une deuxième période ? À quoi bon ?

Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta (Zappacosta, 82e), Rüdiger, Luiz, Alonso - Kanté, Jorginho, Kovačić (Barkley, 71e) - Pedro (Willian, 58e), Higuaín, Hazard. Entraîneur : Sarri.



Manchester United (4-3-3) : Romero - Young, Lindelöf, Smalling, Shaw - Herrera, Matić, Pogba - Mata (Pereira, 75e), Lukaku (Sánchez, 73e), Rashford (McTominay, 93e). Entraîneur : Solskjær.

Par Florian Cadu

C'est fou comme des tendances peuvent rapidement se croiser, et des trajectoires vite s'inverser. Le 19 mai dernier, Chelsea croquait Manchester United sur le plus petit des scores et triomphait en finale de FA Cup. L'avenir pouvait alors être espéré comme prometteur chez les, Sarri atterrissant à la tête du club peu après le trophée soulevé et amenant avec lui un certain rebond au sein de l'équipe londonienne. Les premiers résultats et le spectacle proposé étaient enthousiasmants, au contraire de ceux desqui n'en finissaient plus de décevoir avec José Mourinho Et puis, tout a changé. La mécanique bleue s'est enrayée, pendant que la rouge s'est remise à fonctionner lorsque le mécano Solskjær a pris place aux commandes de l'appareil. Si bien que ce lundi soir, toujours en FA Cup, c'est MU qui s'avançait en favori à l'heure où Stamford Bridge recevait laqui vient de lui passer devant en championnat.: il n'y a eu aucune surprise de la part de l'outsider. Le meilleur a gagné, menait déjà 2-0 à la pause grâce notamment à un Pogba encore décisif et accède donc aux quarts de finale de la compétition.Manchester a beau s'être fait quelque peu baladé il y a quelques jours, c'était en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pas au cinquième tour de FA Cup. Et, il ne faut pas l'oublier, le niveau du Paris Saint-Germain se trouve actuellement à des années-lumière de celui de Chelsea . Car les, qui souhaitaient passer dans un nouvel univers avec Sarri et viennent de recruter une soi-disant étoile – peu brillante cette saison – nommée Higuaín, n'y arrivent plus malgré un bon début de saison. La première période contre lesen est une nouvelle preuve.Franchement peu dangereux devant leur public, les locaux se font bousculer par plus forts qu'eux. Cette supériorité se matérialise par une ouverture du score d'Herrera, buteur de la tête sur un centre d'un Pogba auteur d'un super boulot préalable. Puis par la réalisation du break signée... Pogba, le Français profitant d'une mauvaise relance de Luiz et d'un relais avec Rashford pour lui aussi faire trembler les filets de la tête. 2-0, la messe est dite.C'est que les Mancuniens n'offrent rien à leurs adversaires dépassés, même pas l'hostie ou de quelconques excuses pour le mal qu'ils leur font. Hormis, c'est vrai, la possession du cuir. Mais les minutes passent, et Chelsea ne voit pas le bout du tunnel, et United ne lâche pas, et l'issue finale de la rencontre fait de moins en moins de doute. À se demander pourquoi lescontinuent de monopoliser autant la sphère, qui ne leur sert pas à grand-chose (si ce n'est à éviter une raclée).À dire vrai, lesn'approchent plus des cages de Kepa. Mais en ont-ils réellement besoin pour aller plus loin ? Même le Bridge, en colère lorsque Zappacosta prend la place d'Azpilicueta (soit un latéral pour un latéral), ne croit pas à un retour miracle de ses protégés. Tombé sur plus sérieux que lui, le tenant du titre sort par la petite porte. Les Londoniens sont éliminés, MU continue au contraire son chemin... et la petite vengeance est achevée.