Manchester United sombre face à Middlesbrough en FA Cup

WOULD YOU BELIEVE IT @mdrcrooks scores against the club he supports for @Boro! #EmiratesFACup pic.twitter.com/dgtNknW8c3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Dalot, Varane (Jones, 91e), Maguire, Shaw - McTominay, Pogba (Fred, 82e) - Rashford (Elanga, 82e), B. Fernandes, Sancho (Mata, 100e) - C. Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Middlesbrough (3-5-2) : Lumley - Dijksteel, Fry, McNair - Jones (Bamba, 118e), Crooks (Payero, 78e), Howson, Tavernier, Taylor (Peltier, 91e) - Sporar (Connolly, 91e), Balogun (Watmore, 61e). Entraîneur : Chris Wilder.

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ne jamais critiquer Boro avant d’avoir traversé la rivière.Ils ont eu beau dominer la rencontre de la première à la dernière minute de jeu, lesont peut-être pensé au fameux « vendredi soir tranquille » un peu trop tôt. Quatorze tentatives à une, 70% de possession et un but signé Jadon Sancho, c’est logiquement que les joueurs de Manchester United sont rentrés aux vestiaires devant au tableau d’affichage. Ne reste alors donc plus qu’à gérer leur avantage et voir les minutes s’écouler pour prendre la route des huitièmes de finale de la FA Cup. Mais la deuxième période en a décidé autrement.Parfaitement servi par Isaiah Jones, Duncan Watmore a contrôlé le ballon – en s’aidant grandement d’une déviation de la main – dans la surface de réparation, avant d’envoyer Matt Crooks sur orbite. L’attaquant formé à Manchester United n’a alors plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Anthony Taylor a beau pouvoir solliciter la VAR, opérationnelle ce vendredi 4 février , il n’en a rien été. Dominés de la tête et des épaules, les joueurs de Boro ont toutefois réussi à pousser les Mancuniens jusqu'en prolongation, puis aux tirs au but. La suite ? Anthony Elanga rend hommage à Clinton Njie et envoie le ballon dans les tribunes. Oui, Manchester United est éliminé dès les seizièmes de finale de la FA Cup.Une aventure bien courte, comme celle en Carabao Cup qui s’était déjà terminée en seizièmes de finale