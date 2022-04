Manchester United sombre contre Arsenal

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Cédric (Tomiyasu, 90e+1), White, Gabriel, Tavares - Elneny, Xhaka - Saka (Holding, 74e), Ødegaard, Smith-Rowe (Martinelli, 64e) - Nketiah. Entraîneur : Mikel Arteta.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Telles - McTominay, Matić (Rashford, 77e) - Elanga (Lingard, 77e), Fernandes (Mata, 84e), Sancho - Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.

Semaine parfaite pour les Canonniers. Trois jours après s'être imposé sur la pelouse de Chelsea , Arsenal a récidivé face à l'un des candidats aux places européennes en matant Manchester United (3-1), ce samedi après-midi à l'Emirates Stadium. Mis sur les bons rails par Nuno Tavares, à l'affût sur une frappe de Bukayo Saka repoussée par David de Gea (1-0, 3), lesenfoncent le clou à la demi-heure de jeu. Eddie Nketiah pense d'abord poursuivre sa semaine étoilée avant de voir son but refusé pour un hors-jeu, mais l'arbitre siffle finalement un penalty pour une faute d'Alex Telles sur Saka dans la même action, transformé sans trembler par ce dernier (2-0, 32).La réaction immédiate despar Cristiano Ronaldo (2-1, 34), qui rejouait quelques jours après la perte tragique de son nouveau-né , fait renaître l'espoir dans les rangs mancuniens qui poussent au retour des vestiaires au point d'obtenir un penalty consécutif à une main de Tavares. Une occasion unique pour Bruno Fernandes qui, à l'image de son match, se manque en tapant le poteau droit d'Aaron Ramsdale (57). Pas plus de réussite pour Diogo Dalot, son tir étant repoussé par Ramsdale sur le poteau (63) après avoir trouvé la barre d'une frappe piégeuse en première période (24). Autant de loupés qui profitent aux hommes de Mikel Arteta, ces derniers assénant un coup de massue à vingt minutes du terme sur une mine sèche de Granit Xhaka (3-1, 70) qui délivre un Emirates Stadium bouillant et élimine presque définitivement MU de la course à la Ligue des champions.Le North London Derby, programmé le 12 mai prochain, s'annonce de plus en plus comme une finale pour la quatrième place.