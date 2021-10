Manchester United se venge sur un pauvre Tottenham

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Emerson, Romero, Dier, Davies - Højbjerg, Skipp (Ndombele, 66e) - Lucas (Bergwijn, 54e), Lo Celso (Alli, 73e), Son - Kane. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Manchester United (3-4-1-2) : de Gea - Lindelöf, Varane, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes (Matić, 76e) - Cavani (Lingard, 82e), Ronaldo (Rashford, 71e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

CR7 frustré, l'adversaire en danger.En contrôle et porté par son quintuple Ballon d’or, Manchester United s'est facilement imposé sur la pelouse de Tottenham ce samedi (0-3) et ainsi tenté d'oublier la claque reçue quelques jours plus tôt par Liverpool.Dans ce duel entre deux équipes à la dynamique négative depuis plusieurs semaines, Tottenham démarre mieux la rencontre et allume la première mèche, mais Heung-min Son se précipite devant David de Gea (24). Quelques instants plus tard, Cristian Romero pense profiter de la déviation sur corner d'Eric Dier, seulement le but de l'Argentin est refusé pour un hors-jeu évident. Avec un XI à trois défenseurs centraux, lesmontrent un peu plus de solidité que lors de leurs dernières apparitions, sortent la tête de l'eau à partir de la première demi-heure de jeu et Fred, d'une frappe vicieuse, oblige Hugo Lloris à se détendre (33).Le portier français ne peut cependant rien faire sur la superbe reprise de volée croisée de Cristiano Ronaldo à la suite d'un caviar tout aussi somptueux de Bruno Fernandes. Buteur, CR7 se mue ensuite en passeur au terme d'une superbe action collective entre lui, Bruno Fernandes et Edinson Cavani, plein de sang-froid pour tromper Lloris et faire le break. Inoffensifs (aucune frappe cadrée), lesne proposent même pas une réaction d'orgueil et encaissent un dernier pion en fin de rencontre par Marcus Rashford, complètement oublié par la défense adverse. Les hommes de Nuno Espírito Santo s'enlisent autant dans leurs soucis que dans le milieu de tableau de Premier League (huitième avec quinze points). Ça va mieux en revanche pour MU qui retrouve le top 5.Ole Gunnar Solskjær peut encore attendre un peu avant de mettre sa maison en vente.