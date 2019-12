Manchester United s'offre Newcastle comme cadeau de Noël

1

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw – McTominay (Pogba, 45e), Fred – Greenwood, Pereira, Rashford (Lingard, 64e) – Martial (Mata, 68e)

Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Newcastle (3-5-2) : Dubravka – Fernandez, Schär (Krafth, 87e), Fernandez, Lejeune – Manquillo, S. Longstaff, M. Longstaff, Almirón (Yedlin, 63e), Willems – Gayle (Atsu, 59e), Joelinton

Entraîneur : Steve Bruce.

Rien de plus vivifiant qu'un Boxing Day pour retrouver de l'élan. Après deux matchs sans succès – dont un revers à Watford dimanche dernier (2-0) –, Manchester United s'est remis la tête à l'endroit en émiettant Newcastle, à la maison, ce jeudi soir.Mais la fête aurait très bien pu tourner à la tragédie à cause d'un cauchemar nommé Matthew Longstaff. Déjà buteur en octobre dernier lors de la victoire de Newcastle à St James' Park (1-0), le jeune anglais de dix-neuf ans croit de nouveau endosser le costume de bourreau face aux. Après un frisson glissé par Gayle (15), le frère cadet de Sean fête sa quatrième titularisation de la saison en championnat en profitant des largesses défensives des locaux. Alors que des «» descendent des travées, un United indigeste et cueilli à froid s'en remet à Martial pour égaliser dans la foulée. De quoi ouvrir la voie à ses coéquipiers. Greenwood, dix-huit piges et nouveau joyau de l'académie mancunienne, fusille Dubravka d'un caramel du gauche, avant que Rashford ne tue déjà tout semblant de suspense d'une tête imparable avant la pause.Souverain, Solskjær fait entrer en scène Pogba au retour des vestiaires. Si le champion du monde français se signale d'une frappe fuyante (50), c'est son compatriote Martial qui fait une nouvelle fois parler la poudre après un nouveau cadeau défensif adverse. Dépourvu de toute animation offensive en l'absence de Saint-Maximin, Newcastle subit sans se révolter. Jusqu'au coup de sifflet final.Avec cette 21victoire glanée lors d'un Boxing Day (plus qu'aucune autre équipe en Premier League), Manchester United s'accroche dans la course à l'Europe et revient à quatre longueurs de Chelsea et du