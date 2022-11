Manchester United s'impose à la dernière seconde à Fulham

Fulham (4-2-3-1) : Leno - Reid, Diop, Ream, Robinson - Palhinha, Cairney(Onomah, 90e+2) - Wilson (James, 59e), Pereira, Willian - C. Vinicius. Entraîneur : Marco Silva.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Malacia, Lindelöf, Martínez, Shaw - Casemiro, Eriksen - Elanga (McTominay, 55e), B. Fernandes, Rashford - Martial (Garnacho, 72e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Rapidement devant au score, mais bousculé à Fulham, Manchester United s'en est remis à un but à la dernière seconde du gamin Garnacho pour l'emporter (1-2).La soirée aura vu David de Gea briller à de nombreuses reprises, comme sur cette première tentative de Vinicius (5), avant qu'Eriksen ne tacle au fond le ballon contré de Fernandes dans la surface. Malgré cette ouverture du score précoce, lesne respirent pas vraiment la sérénité, et De Gea s'interpose encore devant Wilson (26, 28), tandis que Leno freine suffisamment le ballon pour priver Martial du(30). Et alors que Willian fait des misères à Malacia, Eriksen rate le doublé en frappant juste à côté (45+1).Une partie toujours aussi vivante après la pause, lesouvrant délibérément le jeu. Elanga et Rashford butent sur Leno (48), tandis que De Gea repousse la frappe en pivot de Vinicius, puis réussit une parade exceptionnelle sur le coup de casque de Ream (52). Mais la muraille finit par céder : en sauvant la touche, Fernandes lance Willian, et à l'arrivée, Robinson peut mettre l'entrant Daniel James sur orbite. Homme du match, De Gea s'offre un dernier arrêt pour priver Palhinha d'un retourné sublime (72). Et puis, sur la toute dernière action, Garnacho fait chavirer Manchester au terme d'une course folle, son premier but en Premier LeagueRendez-vous dans six semaines pour la suite des hostilités !