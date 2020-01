Manchester United s'amuse dans la boue contre Tranmere

1

Tranmere Rovers 0-6 Manchester United

Tranmere Rovers (4-2-3-1) : Davies - Caprice, Clarke, Monthe, Ridehalgh - Danns, Perkins (65e, Gilmour) - Morris, Jennings, Blackett-Taylor - Ferrier (74e, Mullin). Entraîneur : Micky Mellon.



Manchester United (3-4-1-2) : Romero - Lindelöf, Maguire (54e, Williams), Jones - Dalot, Pereira, Matić (46e, Fred), Shaw - Lingard - Greenwood, Martial (46e, Chong). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Quand les deux défenseurs centraux de Manchester United marquent, c'est vraiment qu'il y a un problème en face.Sur un terrain couvert de gadoue, l'équipe B desn'a curieusement pas trop galéré pour noyer Tranmere sous une pluie de buts, lors du quatrième tour de FA Cup ce dimanche. Surprenants tombeurs de Watford au tour précédent, les pensionnaires de League One (D3) avaient de quoi faire trembler une équipe de Manchester United perclue de doutes après sa récente défaite à domicile contre Burnley (0-2) . D'autant que les Mancuniens avaient largement fait tourner au coup d'envoi, et ne s'attendaient sûrement pas au bourbier de la pelouse de Prenton Park. Mais signe que la troupe d'Ole Gunnar Solskjær allait passer une bonne soirée, Harry Maguire lançait les hostilités dès la 10minute avec une somptueuse frappe lointaine en pleine lucarne. Et au quart d'heure de jeu, la rencontre était déjà pliée à la suite d'un parpaing de Diogo Dalot et une admirable frappe enroulée de Jesse Lingard.Après s'être un peu calmé, Manchester United a repris sa marche en avant à l'amorce de la mi-temps avec une superbe tête de Phil Jones sur corner et une très jolie frappe enroulée d'Anthony Martial. Pas grand-chose à ajouter après la pause, si ce n'est un penalty provoqué par le chevelu Tahith Chong et transformé par Mason Greenwood. Soit six buteurs différents, histoire de faire plaisir tout le monde.Manchester United, ou l'art de balbutier son football sur une pelouse impeccable et de le réciter sur un champ de patates.