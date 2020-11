Manchester United roule sur l'Istanbul Başakşehir

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka (Williams, 59e), Lindelöf (Tuanzebe, 46e), Maguire, Telles - Fred, Van de Beek - Martial (Matić, 82e), B. Fernandes (Greenwood, 59e), Rashford (James, 76e) - Cavani. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Istanbul BB (4-1-4-1) : Günok - Rafael, Škrtel (Ponck, 87e), Epureanu, Bolingoli-Mbombo (Kaldırım, 73e) - Özcan (Giuliano, 73e) - Višća, Türüç, Kahveci (Tekdemir, 46e), Chadli (Gulbrandsen, 46e) - Ba. Entraîneur : Okan Buruk.





Que retenir de la claque envoyée ce mardi par Manchester dans la figure d'Istanbul ? Unesignée Bruno Fernandes, tout simplement.Incapables de garder leur cage inviolée depuis huit matchs, les joueurs de l'Istanbul Başakşehir se présentaient à Old Trafford en plein doute. Rashford envoie rapidement un premier avertissement après un double contact. Mais Bruno Fernandes, lui, n'a pas de temps à perdre et sanctionne directement après un corner mal repoussé. Le Portugais envoie une demi-volée dans la lucarne tout droit sortie d'. Le club stambouliote prend l’eau, et Günok décide de rendre hommage à Apoula Edel. Le gardien d'Istanbul relâche le ballon après un centre pourtant anodin et Fernandes n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide. Les joueurs de Buruk semblent enfin se réveiller, mais Rashford obtient un penalty après un contre éclair. Grand prince, Bruno Fernandes laisse son coéquipier se faire justice lui-mêmeAu retour des vestiaires, le match perd en intensité. Solskjær fait largement tourner et sort coup pour coup Rashford, Wan-Bissaka et Bruno Fernandes. Les débats sont beaucoup plus équilibrés, et Türüç permet à Istanbul d’y croire après un magnifique coup franc. Lescherchent à se faire peur, et le capitaine de Başakşehir, Višća, envoie une praline sur la barre. Le club turc revient fort dans le match. Mais l’entrée de Matić permet à United de redevenir serein avant que Daniel James n'en plante un dernier pour la route. Ole semble enfin avoir trouvé la bonne formule, et Manchester United est logiquement leader du groupe H.De son côté, Cavani a décidé de traverser la rencontre comme un fantôme. Si son cœur n'est plus à Paris, son corps l'est peut-être encore un peu.