MU roi des affluences, Paris à la traîne

Old Trafford en impose. Manchester United est le club européen à avoir accueilli le plus de spectateurs cumulés dans son stade en championnat en 2018, selon un rapport de l'UEFA . Avec plus de 1,42 million de fans à Old Trafford l'an dernier, MU devance le Borussia Dortmund (1,35 million) et Tottenham (1,29 million). Lesfont d'ailleurs une entrée fracassante dans le Top 20 de ce classement depuis le déménagement de leur antre à Wembley.Côté satisfaction, l'Écosse peut sourire. Le Celtic (1,09 million) et les Rangers (934 000) prennent respectivement la neuvième et la 19place du classement. Des performances significatives dans un championnat au niveau moins relevé et au suspense assez faible. Le Paris Saint-Germain, lui, peut tirer la tronche. Avec 891 000 supporters au Parc des Princes lors de la dernière année, le club de la capitale se classe vingtième, derrière Stuttgart ou Newcastle . Cependant, le PSG pourra se réconforter en figurant parmi les quelques clubs à présenter des revenus «» supérieurs à cent millions d'euros en 2018.Et l'OM dans tout ça ? Trop occupé à faire revenir ses supporters, voyons.