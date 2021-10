Manchester United retourne l'Atalanta

Manchester United (4-2-3-1) : de Gea - Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred (Matić, 88e), McTominay (Pogba, 66e) - Rashford (Cavani, 66e), Bruno Fernandes, Greenwood (Sancho, 73e) - Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso - de Roon, Demiral (Lovato, 46e), Palomino - Zappacosta, Koopmeiners (Pezzella, 80e), Freuler, Mæhle - Pašalić (Malinovskiy, 68e) - Iličić 68e), Muriel (Zapata, 56e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Mené de deux buts à la pause par une séduisante Atalanta, Manchester United s'est secoué au retour des vestiaires pour l'emporter (3-2) et accessoirement sauver la tête d'Ole Gunnar Solskjær sur son banc.Durant le premier acte, les longs ballons chers aux Mancuniens n'ont pas tardé à montrer leurs limites. Après seulement un quart d'heure de jeu, la rapidité de transition bergamasque a en effet trouvé la faille, avec l'excellente passe en retrait de Davide Zappacosta et conclue tranquillement par Mario Pašalić à l'affût. La machine s'est mise en route et Merih Demiral, pourtant blessé, est venu le faire savoir d'un coup de casque bien senti, à la suite du corner de Teun Koopmeiners. Fred, d'une frappe enroulée fleurtant avec le poteau (45), puis Marcus Rashford d'une reprise trop enlevée (45+1) ont tenté de sonner la révolte, sans succès.Il aura finalement fallu attendre 45 minutes et l'entrée de l'excellent Paul Pogba avant de voir United prendre la mesure de son match. La perte de balle de Josip Iličić au milieu de terrain a ainsi permis à Bruno Fernandes de lancer Marcus Rashford d'un sublime extérieur du pied, que le jeune anglais s'est chargé de transformer pour réduire la marque. Dans la foulée, c'est au tour de Mason Greenwood de trouver Scott McTominay dans la surface mais sa frappe s'écrase sur le poteau (58). Les rouges, partis à l'abordage, ont également pu dire merci à un David de Gea héroïque coup-sur-coup devant Duván Zapata puis Ruslan Malinovskiy (71). La tempête est passée puis la magie a opérée. Harry Maguire, monté aux avant-postes et servi par Jadon Sancho, a d'abord remis les siens à flot d'un tir croisésuivi de Cristiano Ronaldo, dont la tête, rageuse et surpuissante, a sanctionné une défense lombarde apathique. Nouvelle victoire compliquée, mais victoire quand même.Ce succès permet à Manchester United de reprendre le fauteuil de leader et de repasser devant l'Atalanta qui paye de nouveau ses erreurs de concentration. Ce groupe F est totalement relancé.