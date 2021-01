Manchester United retourne Fulham et retrouve la tête

Fulham (3-4-2-1) : Areola - Aina (Mitrović, 83e), Andersen, Adarabioyo - Tete, Reid, Anguissa (Lemina, 79e), Bryan - Lookman, Loftus-Cheek - Cavaleiro (Kamara, 71e). Entraîneur : Scott Parker.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - Pogba, Fred - Greenwood (Rashford, 85e), B. Fernandes (Matić, 90e+3), Martial (McTominay, 85e) - Cavani. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Le temps passe, et la vie est toujours aussi belle pour Manchester United.Rapidement menés, les Mancuniens ont livré une nouvelle prestation convaincante sur la pelouse de Fulham, ce mercredi soir, pour décrocher un huitième succès à l'extérieur cette saison. La première place qu'occupent lesest de moins en moins surprenante.Pourtant, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær retombent dans leurs travers dès l'entame de la rencontre en concédant l'ouverture du score, comme bien trop souvent depuis la reprise du championnat. C'est cette fois le très remuant Ademola Lookman qui vient punir l'arrière-garde mancunienne sur une ouverture de Zambo Anguissa. Pas de quoi faire douter United, qui monte rapidement le son et revient grâce à Cavani, à l'affût sur un ballon mal repoussé par Areola. Une action qui avait au préalable vu Bruno Fernandes balancer une frappe limpide sur le poteau. Le Portugais, tout comme Maguire sur corner ou Greenwood ont ensuite l'opportunité de renverser le tableau d'affichage avant la pause, sans succès.Il faut pour cela attendre une magnifique frappe enroulée d'un Paul Pogba omniprésent au cœur de la seconde période. Une nouvelle réalisation décisive pour le milieu des Bleus, une semaine après avoir inscrit le seul pion de la rencontre à Burnley . Avant cela, les visiteurs avaient encore augmenté leur mainmise sur le ballon, s'autorisant à jouer de plus en plus haut au fil des minutes. Deux minutes après ce but, il faut une superbe parade d'Areola pour priver Cavani du doublé d'une tête piquée sur un bon centre de Fernandes. Si lesse font peur sur deux actions de Loftus-Cheek en fin de match avant que Bailly ne flirte avec le CSC, ils tiennent une victoire importante pour répondre à Manchester City, vainqueur un peu plus tôt d'Aston Villa