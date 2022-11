Manchester United retourne Aston Villa

Manchester United (4-2-3-1) : Dúbravka - Dalot, Maguire, Lindelöf (Martinez, 87e), Malacia - McTominay, Fred (Eriksen, 62e)- Fernandes, Van de Beek (Elanga, 62e), Rashford (Casemiro, 82e) - Martial (Garnacho, 62e). Entraîneur : Erik ten Hag.



Aston Villa (4-3-1-2) : Olsen - Augustinsson (Digne, 80e), Chambers, Konsa (Mings, 59e), Young (Cash, 74e) - McGinn, Kamara, Luiz - Ramsey (Bailey, 59e) - Ings (Buendia, 59e), Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

QB

Un de chute pour Unai Emery. Battu à Villa Park dimanche , Manchester United a pris sa revanche en sortant Aston Villa de la Carabao Cup à Old Trafford (4-2). Après un premier acte riche en imprécisions, mais pauvre en occasions, où il a fallu se contenter d'un corner vicieux de Douglas Luiz, dégagé sur sa ligne par Scott McTominay (31), le jeu s'est animé au retour des vestiaires. À la suite d'une récupération de Bouba Kamara, Ollie Watkins a échappé à la défense mancunienne et battu Martin Dúbravka du gauche. Anthony Martial a immédiatement égalisé, de près, sur un service de Bruno FernandesLeon Bailey a poussé Diogo Dalot au CSC et permis auxde reprendre les commandes, mais MU a de nouveau recollé. Marcus Rashford a vendangé une grosse opportunité (64), puis s'est rattrapé en marquant son huitième but de la saison. Fernandes a buté sur Robin Olsen (76) et flirté avec le montant (77), avant de logiquement sanctionner une erreur de relance du portier suédois. Et McTominay, qui venait tout juste de fracasser la barre, a alourdi le score du bout du pied, assurant la place desen huitièmes de finale.C'est là qu'on voit que United est un habitué des matchs du jeudi soir.