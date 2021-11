Manchester United résiste à Chelsea

Largement dominé sur la pelouse d'un Chelsea encore impressionnant, Manchester United ramène un bon point de Londres (1-1). Les Red Devils ont profité d'une improbable erreur de Jorginho pour prendre les devants, avant d'être rejoints sur un penalty de l'Italien. Les Blues peuvent s'en vouloir, eux qui laissent échapper deux points précieux dans la course au titre.

Les yeux dans les yeux

Jorginho dans tous les coups

Chelsea (3-4-3) : Mendy - Chalobah, T. Silva, Rüdiger - R. James, Loftus-Cheek, Jorginho, M. Alonso (Mount, 78e) - Ziyech, Werner (Lukaku, 82e), Hudson-Odoi (Pulisic, 78e). Entraîneur : Thomas Tuchel.





Manchester United (4-3-1-2) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles - Fred, Matić, McTominay - B. Fernandes (Van de Beek, 89e) - Sancho (C. Ronaldo, 64e), Rashford (Lingard, 77e). Entraîneur : Michael Carrick.

Choc au sommet au Royaume entre les deux clubs les plus titrés de l'ère Premier League. D'un côté Chelsea, solide leader impressionnant de maîtrise depuis le début de saison. De l'autre Manchester United et ses doutes, en quête de points pour ne pas voir la quatrième place s'éloigner encore davantage. Un bras de fer largement dominé par les, plombés par une efficacité offensive défaillante et une incroyable erreur de Jorginho. Heureusement, l'Italien s'est vu offrir l'opportunité d'égaliser sur penalty pour sauver un point face à la formation de Michael Carrick, pas si loin de réussir le coup parfait.Cristiano Ronaldo laissé sur le banc pour raison tactique, less'appliquent à mettre le plan de leur entraîneur intérimaire en application : attendre bas et contrer. Ou du moins, tenter. En effet, dès les premières minutes, lesasphyxient leurs visiteurs, Ziyech allume une première mèche (3), et De Gea joue déjà le rôle de sauveur devant Hudson-Odoi (4). Solidaire, United tient bon face à des Londoniens privés de Lukaku et Kanté notamment, et qui manquent de précision dans les trente derniers mètres pour prendre l'avantage. Alors Rüdiger s'essaie au missile de loin, mais cela ne sert qu'à fracasser la barre d'un De Gea encore impérial (30). Une passe suicidaire de Bruno Fernandes permet à Hudson-Odoi de revenir à la charge, mais c'est trop peu pour inquiéter le portier espagnol (36), une nouvelle fois vigilant sur un dernier coup-franc (45+1). Entre temps, Fred n'avait pas obtenu la pitié de M. Taylor après un contact avec Rüdiger dans la surface (43).Après le repos, Chelsea reprend tranquillement sa forte domination. Mais alors que Cristiano Ronaldo trépigne en attendant de faire son entrée, un coup du sort s'abat sur les. Sur un long dégagement de Bruno Fernandes, Jorginho, seul en couverture, se troue complètement et permet à Jadon Sancho de partir crucifier Edouard Mendy de près. Coup de bambou sur la tête des champions d'Europe, électrochoc pour desrevigorés tout d'un coup. Werner ne fait toujours pas preuve d'efficacité en croisant trop sa demi-volée (58) et le leader s'en remet finalement à une erreur de Wan-Bissaka, qui dégage dans la jambe de Thiago Silva pour permettre à Jorginho de se rattraper depuis le point de penalty. Malgré une main-mise rétablie sur les événements, des corners qui s'empilent, une nouvelle situation pour Werner (79) et même le retour aux affaires de Romelu Lukaku, Chelsea doit se contenter d'un point. La faute à une dernière volée trop enlevée de Rüdiger au bout du temps additionnel (90+7). De quoi donner un petit sourire à City et Liverpool.