Manchester United renverse West Ham

West Ham (3-4-2-1) : Fabiański - Balbuenna, Ogbonna, Cresswell - Coufal (Johnson, 85e), Rice, Souček, Masuaku - Bowen (Lanzini, 76e), Fornals (Benrahma, 76e) - Haller. Entraîneur : David Moyes.

Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Telles Maguire, Lindelöf, Wan Bissaka - McTominay, Pogba - Greenwood, Van de Beek (B. Fernandes, 46e), Martial (Mata, 61e) - Cavani (Rashford, 46e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Manchester à réaction.Comme à Southampton la semaine dernière, Manchester United est passé au travers de sa première période, au point de rentrer mené aux vestiaires devant les quelques 2000 personnes autorisées à venir assister à la rencontre au London Stadium de West Ham. Mais comme la semaine dernière, lesont renversé le match au terme d'une bien meilleure deuxième mi-temps (1-3).Au cours du premier acte, il ne se passe d'abord pas grand chose. Manchester United, sans Bruno Fernandes et Marcus Rashford, est totalement inoffensif. Lesse procurent les premières situations, mais Dean Henderson n'est guère inquiété jusqu'à ce pointu de filou signé Pablo Fornals qui trouve le poteau, trois minutes après avoir envoyé une première reprise de la tête à côté. Les hommes de David Moyes s'en remettent à un coup de pied arrêté pour ouvrir le score, un corner de Cresswell étant dévié au premier poteau par Declan Rice et repris victorieusement au deuxième par Souček (). Parti à la limite du hors-jeu, Sébastien Haller perd ensuite l'équilibre après avoir éliminé Henderson et ne peut conclure au cœur d'un terrible passage à vide de la défense mancunienne. Dépassés, lesse montrent pour la première fois dangereux par Martial, qui sollicite Fabiański juste avant le break. Bien trop peu.Les entrées combinées de Bruno Fernandes et Rashford ne tardent pas à apporter du mieux dans le jeu des protégés de Solskjaer, mais West Ham continue de se montrer dangereux. Parfaitement servi au deuxième poteau, Bowen ne parvient pas à redresser la course du ballon pour le pousser au fond. Martial sort sur blessure et la soirée prend une sale tournure pour les. Mais une nouvelle fois, ils vont renverser la table dans le sillage d'un Paul Pogba auteur d'une superbe frappe sur un service de Fernandes (). Un ballon peut-être sorti en touche sur le dégagement d'Henderson, mais difficile d'en juger à la vidéo au vu des angles de caméra. United n'en a cure et prend l'avantage trois minutes plus tard sur un enchaînement magnifique de Greenwood, transparent jusqu'alors (). Marcus Rashford, qui échoue d'abord sur le poteau, y va de son petit but au bout d'une nouvelle transition offensive parfaitement menée () pour finir le travail. Voilà United qui s'invite dans le top 4 de la Premier League grâce à ce nouveau succès à l'extérieur.Pas d'inquiétude, c'est une nouvelle loin d'Old Trafford qu'ils joueront leur avenir européen, mardi, sur la pelouse du RB Leipzig.