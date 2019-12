Manchester réanime Watford

87

Watford (4-2-3-1) : Foster - Mariappa, Kabasele, Cathcart, Kiko Femenía - Hughes, Capoue (Pereyra, 77e) - Sarr (Success, 87e), Doucouré (Chalobah, 69e), Deulofeu - Deeney. Entraîneur : Nigel Pearson.



Man United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay (Mata, 72e), Fred - James (Greenwood, 58e), Lingard (Pogba, 64e), Rashford - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Quand il s'agit de battre le finaliste de la dernière Ligue des champions (Tottenham) ou le champion d'Angleterre (Man City), il y a du monde. Et pour se frotter à Watford, redoutable 20de Premier League ? Manchester United trébuche.Pour sa première rencontre à Vicarage Road comme manager de Watford, Nigel Pearson affronte une équipe de Manchester sans Paul Pogba au coup d'envoi. Le Français entrera en seconde période après deux mois d'absence.Le premier acte est très pauvre en occasions de but. Après la pause, Watford ouvre le score avec la complicité de David de Gea et ses gants savonneux. Un coup franc lointain botté par Will Hughes trouve une tête jaune dans la boîte et le ballon arrive sur Ismaïla Sarr : l'international sénégalais rate sa volée, mais le ballon piqué file entre les doigts du gardien. Une boulette qui permet à Watford d'ouvrir le score, 1-0.Dans la foulée, Aaron Wan-Bissaka fauche Ismaïla Sarr dans la surface : penalty indiscutable, transformé par l'immense Troy Deeney, ça fait 2-0 en faveur des. Et voilà Watford qui se donne une chance de croire au maintien en revenant à six longueurs du premier non-relégable.