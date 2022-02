Manchester United rattrape l'Atlético par la manche

Longtemps devant grâce à un bijou de João Félix, l'Atlético de Madrid a cru avoir fait le plus dur face à une équipe de Manchester United empruntée. Mais ça, c'était avant que le tout jeune Anthony Elanga, 19 ans, n'entre pour punir la bande de Diego Simeone. Pas de vainqueur donc, et deux équipes guère plus avancées avant la manche retour, dans trois semaines à Old Trafford.

Le bijou de João

Elanga redonne de l'élan à Manchester

Atlético (3-5-2) : Oblak - Savić, Giménez, Reinildo - Vrsaljko, Llorente, Kondogbia, Herrera, Lodi (Lemar, 76e) - Correa, J. Félix (Griezmann, 76e). Entraîneur : Diego Simeone.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Lindelöf (Wan Bissaka, 67e), Varane, Maguire, Shaw (Telles, 67e) - Fred, Pogba (Matić, 67e) - Rashford (Elanga, 75e), B. Fernandes, Sancho (Lingard, 82e) - Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.

Respectivement à 15 et à 17 points du leader de leur championnat respectif, l'Atlético de Madrid et Manchester United étaient venus pour s'offrir une bouffée d'oxygène, ce mercredi soir dans la capitale espagnole. À l'arrivée, le match nul (1-1) les oblige à régler leurs affaires dans trois semaines dans le nord de l'Angleterre. Longtemps supérieurs tactiquement et devant grâce au talent de João Félix, auteur de son premier pion dans la compétition cette saison, lesont été abandonnés au pire moment par leur rigueur défensive de tous les instants. Tout juste entré en jeu, Elanga, 19 ans, est venu glacer le Wanda Metropolitano et permettre à United d'y croire plus que jamais.Tout le monde attendait de ce choc qu'un attaquant portugais, habitué à martyriser l'Atlético de Madrid depuis de longues années, brille de mille feux. C’en est finalement un autre, bien plus jeune, qui illumine la soirée d'unque n'aurait pas renié Robin van Persie. Sur un centre millimétré de Renan Lodi côté gauche, João Félix s'envole pour catapulter au fond d'une superbe tête plongeante avec l'aide du poteau. De quoi mettre lesdans leur position favorite : celle de l'équipe qui peut laisser l'initiative à l'adversaire pour mieux le contrer. Problème, cette version soporifique desa bien du mal à produire du jeu, même si Bruno Fernandes essaie tant bien que mal d'insuffler une petite révolte d'une frappe lointaine (15). Raphaël Varane – pas vraiment dans ses baskets – et ses copains accumulent les pertes de balle dangereuses, et Cristiano Ronaldo trimbale sa frustration aux quatre coins du pré, pendant que le côté gauche madrilène se régale. C'est d'ailleurs sur un nouveau centre de Lodi que le miraculé De Gea est tout heureux de voir le ballon contré par Lindelöf s’écraser sur sa barre (45).Un petit coup de Red Bull délivré par Ralf Rangnick, et les visiteurs montent peu à peu en intensité après le repos. Positionnés plus haut, Bruno Fernandes et ses coéquipiers viennent enfin humer le parfum de la surface de réparation d'Oblak, et il faut un bon retour de Vrsaljko devant le Portugais pour l'empêcher d'enchaîner (55). La rencontre est de plus en plus marquée par les fautes, et l'énervement monte de part et d'autre, en même temps que la timide éclaircie mancunienne s'étiole déjà. Mettre du rythme, l'Atlético n’en a cure, même si Kondogbia – rayonnant de bout en bout – s'essaie à une frappe lointaine (75). Mais sur l'une de ses rares erreurs défensives de la soirée, l'Atlético est puni par le tout jeune Elanga, parti dans le dos de Reinildo effacer le court avantage desaprès avoir profité d'un super travail de Bruno Fernandes. Antoine Griezmann a beau toucher la barre d'un petit enroulé (87), l'Atlético n'a toujours pas gagné à la maison cette saison en Ligue des champions, et c'est à Old Trafford que les deux équipes devront régler ça, le 15 mars prochain.