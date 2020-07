Manchester United rattrapé au buzzer par Southampton

Manchester United (4-2-3-1) : : De Gea - Shaw (Williams, 75e), Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Matić, Pogba (Fred, 64e) - Rashford, Greenwood (James, 84e), Fernandes (McTominay, 84e) - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Southampton (4-4-2) : McCarthy - Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand - Armstrong (Smallbone, 71e), Ward-Prowse, Romeu (Obafemi, 87e), Redmond - Ings, Adams (Long, 64e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Sale opération pour Manchester United.Les, qui avaient enchaîné cinq victoires, ont concédé le nul face à Southampton (2-2), ce lundi lors de la 35journée de Premier League. Manchester United manque une réelle occasion d’accrocher son ticket pour la Ligue des Champions. À quatre journées de la fin, lesn’avaient d’ores et déjà plus aucune risque de descendre, ni de jouer l’Europe. L’enjeu était donc minime et pourtant, les joueurs de Ralph Hasenhüttl, totalement libérés, ont su tenir tête aux Mancuniens durant les premières minutes de la rencontre. Ils sont même parvenus à ouvrir le score à la 12minute. Suite à une perte de balle de Paul Pogba, Ings s’arrache pour offrir un centre à Armstrong. Seul au second poteau, l’Écossais ne laisse aucune chance à De Gea (0-1, 12).Lesremettent rapidement les pendules à l’heure et parviennent à revenir dans le match à la 20minute grâce à leur attaquant vedette. Dos au but, Martial décale Rashford qui parvient à pousser le ballon d’une pichenette dans le petit filet (1-1). Le réveil de Manchester est confirmé trois minutes plus tard. Bruno Fernandes adresse un centre parfait à Martial qui fusille McCarthy au premier poteau (2-1). Le 50but du Français en Premier League. La seconde période est nettement moins intense et les occasions sont beaucoup plus rares. Lesjouent le tout pour le tout, Redmond pense égaliser à la 86mais De Gea assure l’arrêt parfait. United craque finalement en toute fin de rencontre. Sur corner, Obafemi devance Lindelöf et permet à Southampton de recoller au score (2-2, 90+6).Avec ce nul, lesconservent leur cinquième place et n’ont plus le droit à l’erreur s’ils souhaitent obtenir leur ticket pour la Ligue des champions. Une victoire leur aurait permis de passer devant Chelsea (3, 60 pts) et Leicester (4, 59 pts mais meilleure différence de buts).