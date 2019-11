MU qualifié, Porto en danger

Vainqueur facile du Partizan Belgrade (3-0), Manchester United s'est qualifié pour les 16es de finale alors que Wolverhampton a difficilement écarté le Slovan Bratislava (1-0). Dans le même temps, le Borussia Mönchengladbach s'est offert l'AS Roma sur le gong (2-1) tandis que les Glasgow Rangers ont surpris le FC Porto (2-0), désormais dernier de son groupe. Sinon, le Feyenoord s'est cassé les dents sur les Young Boys (1-1) et l'Espanyol a explosé Ludogorets (6-0).

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Wolfsberg 0-3 Istanbul BB

Groupe K

Groupe L

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas gâté par le tirage, le FC Porto faisait pourtant office d'ogre de cette Ligue Europa. Mais après cette quatrième journée, force est de constater que les joueurs de Sérgio Conceição sont dans une bien mauvaise posture. Et cette défaite contre les Glasgow Rangers (2-0), après un seul petit point récolté au match aller, ne va pas arranger leurs affaires puisqu'ils se retrouvent désormais dernier de leur groupe à trois points des Young Boys Berne et de leur adversaire du soir. Un succès écossais mérité grâce à l'intenable Alfredo Morelos, immense ce jeudi soir, et Steven Davis.Dans un De Kuyp qui sentait la poudre et la bière congelée, Feyenoord Rotterdam se devait de se rattraper après sa défaite du match aller à Berne (0-2). Et si les joueurs de Dick Advocaat pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque sur un penalty de l'inévitable Steven Berghuis, ils ont finalement craqué. La faute à une équipe des Young Boys pleine de revanche et d'idées derrière la tête. Largement suffisant pour revenir au score, grâce à Marvin Spielmann. Nicolai Jørgensen essaye bien de donner l'avantage aux siens comme le talentueux Orkun Kökcü, mais le buteur danois du Feyenoord ne trouve pas le cadre. Les Suisses auront eu l'occasion de repartir de Rotterdam avec trois points mais son sauveur Spielmann a raté cette occasion rêvée, obligeant les deux équipes à se partager les points.Visiblement frustré de n'avoir gagné qu'1-0 lors du match aller à Razgrad, l'Espanyol s'est vengé. Bien aidé par la maladresse de Ludogorets, qui a terminé la rencontre à neuf après deux exclusions en première mi-temps. Celle de Rafael Forster, alors que son équipe était déjà mené 1-0 suite à un but plein de toucher de Melendo. Puis celle de Jacek Góralski, qui quitte à son tour les siens alors que les Bulgares sont menés 2-0 après le break de Lluís López. Avant la mi-temps, les Barcelonais se mettent à l'abri grâce à l’Argentin Matías Vargas qui plie la rencontre sur penalty. Campuzano, Pedrosa et Ferreyra viennent s'ajouter à cette petite sauterie sympa qui permet aux joueurs de Pablo Machín d'avoir un pied et trois orteils en 16de finale. Pour les Bulgares, l'addition est salée.Déjà acteurs principaux du match aller, João Victor Sá et Roman Yarmenchuk avaient décidé de remettre le couvert ce jeudi soir à la Volkswagen Arena de Wolfsbourg. Le Brésilien a d'abord donné l'avantage aux Allemands, sur une belle reprise de volée. Avant que l'Ukrainien ne vienne mettre tout le monde d'accord, en égalisant de l'extérieur de la surface. Mais cette fois-ci, contrairement au match dans les Flandres, les joueurs de Jess Thorup arrivent à prendre l'avantage grâce à l'incontournable Laurent Depoitre. Enflammée, La Gantoise s'offre même le luxe de faire le break grâce au Camerounais Michael Ngadeu-Ngadjui. Un but qui plante définitivement les Allemands, et les repousse officiellement à trois points de leur adversaire du soir.Une semaine après Halloween, Federico Fasio avait décidé de se déguiser en docteur Jekyll et Mister Hyde. Un costume d'abord lourd à porter, puisque l'Argentin devient la risée du Borussia-Park quand il contre le centre de Marcus Thuram dans ses propres filets. Ensuite, son sourire revient lorsqu'il se met enfin positivement en action. Bien servi par la patte gauche d'Aleksandr Kolarov, Fazio tacle et offre l'égalisation à des Romains qui auraient pu rester leaders de ce groupe J. Mais dans les dernières minutes de la rencontre, le défenseur de l'AS Roma laisse Thuram scorer dans son dos et offrir la victoire à Gladbach. Une victoire aux forceps; qui fait les affaires de Marco Rose et rendra fier Robert Louis Stevenson.Vainqueurs à l’aller, les joueurs de Ricardo Sá Pinto voulaient conserver leur avance sur lesde Nuno Espírito Santo. Pour cela, rien de mieux que de marquer rapidement de la tête sur corner. Sauf que les Turcs relèvent la tête, bombent le torse et se rebiffent enfin grâce à l’international américain Tyler Boyd qui profite de la largesse de la défense portugaise. Les Portugais font aussitôt de même avec Paulinho, qui inscrit son second but de la rencontre. Dans la foulée, ils craquent définitivement quand Jeremie Lens prend un carton rouge difficile à avaler. Puis en fin de rencontre, Eduardo parachève le score sur une passe décisive de Galeno. De quoi faire passer Beşiktaş de l'ombre à la lumière.Battre le Partizan Belgrade à Old Trafford était la condition sine qua non pour que lesse qualifient pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Et pour ça, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjær n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. Dès la 21minute de jeu, à la suite d'un énorme travail de Marcus Rashford, Mason Greenwood ajuste tranquillement Vladimir Stojković. Le jeune Greenwood est énorme et c'est lui qui offre le break à Anthony Martial, sur un dégagement serbe qu'il contre avec chance. Après Martial, Rashford vient se joindre à la fête et clôt un bal qui pourrait reprendre dès ce dimanche contre Brighton.