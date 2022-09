Manchester United poursuit sa rédemption face à Leicester

Leicester (4-1-4-1) : Ward - Justin, Soumaré, Evans, Thomas - Ndidi - Maddison, Tielemans (Iheanacho, 68e), Dewsbury-Hall, Barnes - Vardy (Daka, 88e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



e), Fernandes, Sancho (Ronaldo, 68e) - Rashford (Fred, 88e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Le cauchemar continue pour Leicester.Dans un match qu'on oubliera bien vite, Manchester United a enchaîné un troisième succès de suite ce jeudi soir au King Power Stadium face à un Leicester démuni (0-1).Sans Ronaldo ni Casemiro, laissés sur le banc au coup d'envoi, lesentament fort la rencontre. Eriksen porte la première alerte sur la cage de Ward mais sa frappe manque le cadre (13e). Bien aidés par des espaces béants dans la défense des locaux, Rashford et Sancho vont alors magnifiquement combiner et le dernier cité ouvre le score après avoir contourné le gardien. En face, lesoffrent une bien faible opposition et seul Barnes semble, par moments, être en mesure de mettre la pagaille dans la surface adverse.La pause ne réveille pas vraiment les locaux qui enchaînent les erreurs techniques. Sans être très brillants non plus, les hommes de Ten Hag se contentent de miettes en contre-attaques. Entré pour vingt grosses minutes de jeu, Ronaldo ne passe pas loin d'aggraver le score sur un retourné acrobatique (84). Plus grand-chose à se mettre sous la dent par la suite tant les locaux se montrent inoffensifs et les Mancuniens peu désireux d'emballer la partie. Brendan Rodgers peut être inquiet : son équipe n'avance plus et figure bonne dernière du championnat avec un seul point en cinq rencontres. Les, eux, vont mieux et reviennent à la cinquième place.Et pour un peu qu'Antony s'intègre bien, cette équipe pourrait même vite redevenir très intéressante.