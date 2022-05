Manchester United passe ses nerfs sur Brentford

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Telles - McTominay, Matić (Fred, 71e) - Elanga (Cavani, 75e), Mata (Jones, 75e), Fernandes - Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Raya - Ajer, Rasmussen, Jansson, Sorensen, Henry - Janett (Dasilva, 71e), Nørgaard (Jensen, 71e), Eriksen - Mbeumo (Wissa, 76e), Toney. Entraîneur : Thomas Frank.

Dommage d'avoir attendu la 36journée pour se rendre compte que Juan Mata aurait pu rendre quelques services cette saison.Après n'avoir pris qu'un point sur les trois derniers matchs, Manchester United s'est relancé avec la manière face à Brentford ce lundi soir (3-0).Dans une partie plutôt plaisante, ce qui n'arrive pas toutes les semaines avec les Mancuniens, les pensionnaires d'Old Trafford frappent les premiers. Sur une ouverture de Dalot qui semblait trop longue, Elanga s'arrache et remet le ballon dans la surface pour Fernandes qui reprend de volée et ouvre le score. En face, les hommes de Frank se montrent trop maladroits pour revenir dans cette partie. Mbeumo, par deux fois, ne parvient pas à cadrer ses tentatives (18, 37), avant que Toney n'expédie un caviar d'Eriksen au-dessus des cages de De Gea (22). Lespassent à deux doigts de se faire punir juste avant la pause, mais Ronaldo est finalement signalé en position de hors-jeu après une offrande de Mata, titulaire pour la première fois de la saison en Premier League et auteur d'une belle partie (43).La deuxième période repart sur les mêmes bases que la première avec des joueurs de Brentford toujours aussi peu en réussite. Eriksen sur coup franc (56) et Toney (57) parviennent coup sur coup à accrocher le cadre, mais De Gea repousse. Lesfinissent par craquer. Dans la surface, Henry accroche Ronaldo qui ne tremble pas au moment de convertir son penalty. Dans une fin de match plutôt maîtrisée pour leur dernière de la saison à Old Trafford, less'offrent même un troisième but. Sur un corner de Telles, Varane reprend le cuir et inscrit son tout premier pion sous le maillot mancunienAvec ce succès, United conserve la main face à West Ham dans la course à la sixième place synonyme de Ligue Europa pendant que Brentford, déjà maintenu, attend patiemment les vacances.