United gagne enfin à domicile

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - Matić, Fred (McTominay, 83e) - Mata (Cavani, 62e), B. Fernandes, Rashford (Van de Beek, 79e) - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.

West Bromwich Albion (5-4-1) : Johnstone - Furlong, Ajayi, Bartley, Ivanović (Krovinović, 79e), Townsend - M. Pereira, Sawyers, Gallagher, Diangana (Robson-Kanu, 62e) - Grant (Robinson, 62e). Entraîneur : Slaven Bilić.



C'est fait ! Manchester United remporte enfin son premier match de championnat à Old Trafford cette saison, au terme d'une prestation bien terne face à West Bromwich. Le tout grâce à un penalty inscrit en deux fois par Bruno Fernandes. Merci la VAR.Desqui ne tardent pas à porter le danger sur le but adverse, sur une tentative de l'arrière du crâne de Martial sur coup franc. Dans une entame où les deux équipes peinent à mettre de l'intensité, l'avant-centre des Bleus manque une nouvelle balle de but sur un service bien senti de Bruno Fernandes, mais Johnstone veille une nouvelle fois au grain. En face, Matheus Pereira s'offre un festival de petits ponts sur les milieux rouges, mais le dix-huitième de Premier League est bien trop faible pour vraiment inquiéter De Gea. Maître du ballon, Manchester a toujours autant de mal à comprendre à quoi peut bien servir ce drôle de morceau de cuir.Dès le départ du second acte, United ne passe pas loin de la douche froide sous le déluge qui s'abat sur Old Trafford. Mais M. Coote se déjuge après avoir accordé un penalty aux. De Gea sort ensuite le grand jeu pour priver Townsend de l'ouverture du score, et c'est finalement Bruno Fernandes qui se charge de mettre les siens devant sur un... penalty retiré, Johnstone ayant déserté sa ligne au moment de sortir la première tentative du Portugais. Cruel. Au rayon des remerciements, lesne devront pas non plus oublier la barre de De Gea, décisive sur une frappe limpide de l'entrant Callum Robinson, alors que le dernier rempart espagnol avait cette fois rendu les armes. Malgré les menaces Rashford ou Martial, les hommes de Solskjaer ne parviennent pas à se mettre à l'abri et se contentent d'un court succès qui les replace dans la première partie de tableau.Manque plus que la manière.