Manchester United foudroie Charlton, Newcastle éjecte Leicester

Old Trafford, ton univers impitoyable.Manchester United a aligné une onzième victoire consécutive dans son antre à l'occasion de la réception de Charlton, 12de League One (3-0). Le pauvre Sean Clare a souffert le martyr face à Alejandro Garnacho. L'Argentin a offert une balle de but à Diogo Dalot, qui l'a envoyée en tribune (3), et a lui-même tenté sa chance, mais n'a pas attrapé le cadre (7). Arc-bouté, Charlton a logiquement craqué sur une superbe frappe enroulée d'Antony. Fred a fait trembler le poteau d'un magnifique coup franc (35), auquel a répondu Albie Morgan, dont le tir s'est avéré un chouïa trop enroulé alors que Tom Heaton était largement battu (37). Anthony Elanga a mis le ballon au fond, mais en position de hors-jeu (49), et les parades d'Ashley Maynard-Brewer face à Garnacho (65) ou Christian Eriksen (84) ont maintenu lesen vie. Marcus Rashford a cependant fini par plier le match avec deux buts dans le, du droitpuis du gauche. United disputera les demi-finales de la Carabao Cup, mais peut-être pas Dalot, sorti sur blessure en première période.La fable de la pie et du renard.Balayé par Newcastle au King Power Stadium il y a deux semaines, Leicester a une nouvelle fois subi les foudres desce mardi, cette fois à St James' Park (2-0). Les locaux ont très vite imposé leur tempo, avec une première occasion pour Sean Longstaff (1). Le milieu formé au club était partout et a sollicité plusieurs fois Danny Ward (19, 54), également sur la route de Bruno Guimarães (45). Ultra-dominateur dans le premier acte (13 tirs à 2), Newcastle est reparti sur le même rythme après la pause en trouvant le poteau par Joelinton (46). Dan Burn a enfin trouvé la faille après un relais avec ce même Joelinton, libérant ainsi tout un stade, qui a pu exulter pour de bon quand le Brésilien a fait le break du gauche. Jamie Vardy a eu les munitions pour relancer la partie, mais il a raté la cible face au but (74) et croisé un peu trop sa tentative, venue lécher le montant (75). Toujours au top à domicile, les hommes d'Eddie Howe se rapprochent d'un trophée « majeur » qui fuit lesdepuis l'Intertoto de 2006. Encore 180 minutes à jouer, et les portes de Wembley pourraient s'ouvrir...