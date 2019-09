Manchester fait le minimum, Wolfsberger dérouille Mönchengladbach

Dans une soirée dont l'un des héros se nomme Claudiu Keșerü, auteur d'un triplé lors du large succès de Ludogorets face au CSKA Moscou (5-1), la plus grosse surprise est venue d'Allemagne, où le Borussia Mönchengladbach a sombré à la maison face aux Autrichiens de Wolfsberger (0-4). Si la Roma s'est imposée sur le même score face à Istanbul Başakşehir, Manchester United a beaucoup plus ramé pour s'imposer face à Astana (1-0). Dans le groupe de Saint-Étienne, Wolfsburg a fait le taf contre Oleksandriïa (3-1).

Sans Guillaume Hoarau, laissé sur le banc, les Young Boys se font rapidement prendre en défaut par Tiquinho, buteur à la limite du hors-jeu. Remis dans la partie par un penalty de Nsamé au quart d'heure de jeu, les Suisses subissent et cèdent une deuxième fois devant Tiquinho, sur une nouvelle action limite-limite. S'ils reculent un peu et se montrent moins entreprenants que leurs adversaires après le repos, les Dragons maîtrisent les débats en deuxième période. Assez pour assurer l'essentiel.Ému aux larmes au moment de rendre un vibrant hommage à son ancien joueur Fernando Ricksen, décédé hier à l'âge de 43 ans, le public d'Ibrox Park a rapidement l'occasion de se remonter le moral, mais Tavernier envoie son penalty sur le poteau (10). Frustrés ensuite par la barre, sur une tentative d'Arfield (19), les Rangers doivent attendre la 24minute et ce coup de canon du gauche de l'ancien Rémois Ojo pour voir leur domination récompensée. Les hommes de Steven Gerrard galvaudent quelques balles de 2-0 en deuxième période ? Pas grave, leslancent idéalement leur campagne, dans ce groupe qualifié par leur coach de poule « de niveau Ligue des champions » . Et sont les seuls, à Glasgow, à s'être imposés ce soir. Appréciable.Marcelinho, Cicinho... Cette équipe de Ludogorets fleure bon le, mais le seul vrai Brésilien, côté bulgare, se nomme Claudiu Keșerü. Non seulement l'ancien Nantais inscrit, d'une volée monstrueuse, l'un des plus beaux buts de la soirée, si ce n'est le plus beau. Mais le Roumain s'offre en prime un triplé, terrassant presque à lui seul un CSKA pourtant en tête à la pause. Les légendes ne meurent jamais.Se savoir couvert par Josuha Guilavogui, titulaire en défense centrale, donne des ailes à Marcel Tisserand. D'une roulette, l'ancien Monégasque est à l'origine de l'ouverture du score d'Arnold, buteur de loin avec la complicité du portier ukrainien. Le deuxième pion, inscrit par Mehmedi d'un joli lob, ne doit lui rien à personne. Oleksandriïa réduit le score après l'heure de jeu, faisant passer un léger frisson à la Volkswagen Arena. Frisson de bien courte durée : le temps d'engager, Wolfsburg avait de nouveau repris deux buts d'avance. Ne jamais baisser la garde face à un loup. Encore moins quand ils sont onze.Grosse descente de police à prévoir demain matin chez tous les parieurs ayant misé sur Wolfsberger. Malgré un duo Thuram-Pléa aux avant-postes, Gladbach a tout bonnement explosé face aux Autrichiens, mis sur orbite par une reprise de renard de Weissman et un coup de boule de Leitgeb, et carrément rentrés aux vestiaires avec une avance de trois buts. Salzbourg mardi, Wolfsberger ce soir : messieurs les Français, si vous voulez un exemple, c'est vers l'Autriche qu'il faut regarder.Gaël Clichy-Arda Turan. Sur le papier, voilà un alléchant flanc gauche pour l'Istanbul Başakşehir. Bon, c'est de là que vient l'ouverture du score romaine, un CSC du malheureux Caiçara, mais aussi le deuxième but de la Louve, inscrit en renard par Džeko sur un service en retrait de Zaniolo. De passeur, le fils de l'illustre Francesca Costa se mue en buteur, pour mettre définitivement la Roma à l'abri d'un retour turc. D'un tir limpide du gauche, Justin Kluivert parachève le succès de la Roma, où Javier Pastore, titulaire en 10, a tenu le choc plus d'une heure, entre autres satisfactions. Bref, une soirée réussie sur toute la ligne pour la bande à Paulo Fonseca, qui va pouvoir chambrer comme il se doit son voisin de la Lazio.N'Koudou sur une aile, Abdoulaye Diaby sur l'autre, côté Beşiktaş : voilà qui promet du spectacle. Mais c'est, comme souvent hélas, Loris Karius qui se charge de faire le show : pris par le rebond sur un dégagement adverse, le portier allemand se troue complètement et permet à Šporar d'ouvrir le score. Gêné par tant de générosité, le Slovan offre aux Turcs un penalty, transformé par Ljajić, et plante un CSC par Bozhikov. À présent que tout le monde est quitte, les Slovaques peuvent passer la seconde : Šporar s'offre un doublé en ajustant Karius en angle fermé, avant que Ljubičić et Moha, d'un superbe enroulé, ne fassent chavirer le Národný Futbalový Štadión.Romero, Dalot, Tuanzebe, Rojo, Gomes, Greenwood ou Chong : pour Ole Gunnar Solskjær, cette rencontre est d'abord l'occasion de lancer quelques gamins et relancer ses coiffeurs. Problème, son équipe bis, au sein de laquelle Rashford fait presque figure de briscard, patauge en première période, malgré de nombreuses situations et coups de pied arrêtés. À force de pousser, less'exposent un peu, sans conséquence. Et finissent surtout par trouver la faille à la 73minute, moment choisi par Greenwood pour sortir du bois. Bon, l'idéal, pour le prochain match, serait quand même d'en sortir l'équipe type mancunienne au grand complet.