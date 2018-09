Manchester United et le Bayern assurent, Plzeň rattrapé par le col

Ajax Amsterdam 3-0 AEK Athènes

Young Boys 0-3 Manchester United

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L' Ajax Amsterdam a eu la bonne idée de s'imposer largement face à l' AEK Athènes (3-0) avant d'affronter le Bayern Munich et Benfica . Les Hollandais se sont rapidement montrés dangereux grâce aux virevoltants Tadić, Neres et Ziyech, sans parvenir à trouver les filets en première période. Tagliafico a finalement ouvert la marque au retour des vestiaires. Van de Beek, entré à la place d'Huntelaar, a ensuite fait le break sur un centre au second poteau de Tadić. En fin de match, Tagliagico s'offre un doublé. Précieux pour la suite.Drôle de plongeon pour les Young Boys : opposée mercredi soir à Manchester United , la bande de Gerardo Seoane a été séchée au stade de Suisse (0-3) grâce notamment à un doublé de Paul Pogba , dont une merveille sur le premier. Les Suisses ont pourtant cru à une belle histoire en début de match, Guillaume Hoarau s'offrant même une belle occasion. Finalement, les hommes de Mourinho ont étouffé l'affaire et Martial est venu plier la chose en seconde période.Ça ne va toujours pas mieux pour Benfica en Ligue des champions. Les Lisboètes ont concédé mercredi soir, face au Bayern , leur huitième défaite consécutive. Après un zéro pointé l'année passée en poules et une défaite à Dortmund (4-0) en quarts de finale au printemps 2017, les hommes de Rui Vitória ont essuyé un nouveau revers au stade de Luz. Les Allemands dominent le match et ouvrent la marque rapidement par leur attaquant vedette Lewandowski d'un bel enchaînement feinte, puis tir croisé. Benfica se procure quand même quelques occasions, mais manque de réalisme. Sur une contre-attaque, Renato Sanches marque le but du break contre ses anciens coéquipiers sur un centre en retrait de James Rodríguez . Sans trembler.Plzeň peut se mordre les doigts. Alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps face au CSKA Moscou chez eux, les Tchèques ont concédé le nul à la dernière seconde. Krmenčík avait ouvert le score sur une déviation de la tête de Reznik sur un coup franc. L'attaquant de 25 ans a ensuite inscrit un second but avant la pause d'une reprise du droit. La domination des hommes de Pavel Vrba était récompensée. Les Russes reviennent du bon pied et réduisent la marque par Chalov sur un centre de Vlasic. Ce même Vlasic va être le héros du match pour le vice-champion de Russie . Le milieu croate de 20 ans permet à ses coéquipiers de revenir avec le point du nul sur un penalty d'un tir dans la lucarne. Terrible pour Plzeň.