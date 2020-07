MU et Chelsea en C1, Tottenham en C3

Ils étaient trois, pour deux places en C1. Au terme de cette 38e et dernière journée de Premier League, les heureux élus se nomment finalement Manchester United et Chelsea qui devancent un Leicester frustré. À l'issue d'un choc à la vie à la mort contre les Foxes, les Red Devils l'ont emporté non sans trembler (2-0) pour assurer la qualification. Quant aux Blues, ils ont ponctué une saison enthousiasmante d'une éclatante victoire contre Wolverhampton (2-0) qui ne verra même pas la C3. Au contraire de Tottenham, auteur d'un match nul contre Crystal Palace (1-1).



Buts : Bruno Fernandes (71e, sp) et Lingard (98e) pour Manchester United



Ils sont de retour ! Qui l'aurait cru, au regard de leur première partie de saison ? Auteur d'une phase retour infernale, Manchester United, son trio d'attaque Greenwood-Martial-Rashford et son binôme Bruno Fernandes-Pogba au milieu a gagné le droit de regoûter à la C1. Submergés par la pression lors de leurs trois derniers matchs, les Red Devils ont réussi à maîtriser leurs nerfs contre Leicester ce dimanche. Sous doute plus méritants, les Foxes ont buté sur la bonne défense des visiteurs ou la barre de David De Gea sur une frappe de Vardy. Quant aux hommes de Solskjær, ils n'avaient pas besoin de tant de cartouches pour appuyer sur la détente. Fauché par Evans, Martial a permis à Bruno Fernandes de transformer un penalty libérateur avant que le revenant Lingard mette les locaux à terre au bout du money time. L'été s'annonce radieux, à United. Un peu moins à Leicester, finalement cinquième et reversé en phase de groupe de la C3.



Leicester (3-5-2) : Schmeichel - Justin, Morgan, Evans - Albrighton, Choudhury, Ndidi, Tielemans, Thomas - Vardy, Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams - Matić, Pogba - Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Buts : Mount (45e+1), Giroud (45e+5) pour Chelsea



Un duel qui sentait, lui aussi, la poudre. À l'image de ce choc tête contre tête entre Zouma et Jiménez, qui a laissé le Mexicain groggy pendant six minutes. Un peu résigné alors qu'il pouvait encore croire à la C3, Wolverhampton a laissé la possession à Chelsea qui en a profité juste avant la mi-temps. L'ouverture du score est l'œuvre de Mount, auteur d'un coup-franc monstrueux pour foutre les Blues aux commandes. Hop, la mi-temps ? Pas si vite ! Modèle de pugnacité et de hargne, Giroud a livré tous les muscles de son corps dans la surface pour obtenir le 2-0 comme un grand devant le naïf Coady. Tout comme pour Manchester United, qui n'a pas hâte de voir cette affriolante équipe de Chelsea en C1 ?



Chelsea (3-4-3) : Caballero - Azpilicueta, Rüdiger, Zouma - James, Kovačić, Jorginho, Alonso - Pulisic, Giroud, Mount. Entraîneur : Frank Lampard.



Wolverhampton (3-4-3) : Rui Patrício - Coady, Boly, Saïss - Doherty, Neves, Dendoncker, Jonny - Diogo Jota, Jiménez, Neto. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Buts : Kane (13e) pour Tottenham // Schlupp (53e) pour Palace





Tottenham doit gagner pour croire à la C3 ? Même en concédant un sale match nul contre un Crystal Palace gaillard, les Spurs profitent de la défaite des Wolves contre Chelsea pour chiper la sixième place à leurs rivaux. C'est Kane, sur un boulot superbe de Lo Celso, qui avait placé les Londoniens en position confortable. Avant que Schlupp ramène Palace à égalité, après la pause. Mission réussie quand même.



Crystal Palace (4-4-2) : Guaita - Ward, Kouyaté, Dann, Mitchell - Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp - Ayew, Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Dier, Alderweireld, Davies - Winks, Sissoko - Son, Lo Celso, Lucas Moura - Kane. Entraîneur : José Mourinho.





