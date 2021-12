Manchester United endort Burnley

Manchester United (4-2-2-2) : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly (Varane, 66e), Maguire, Shaw - McTominay, Matić - Greenwood (Dalot, 81e), Sancho - Cavani, Ronaldo (Fred, 90e+3). Entraîneur : Ralf Rangnick.



Burnley (4-4-1-1) : Hennessey - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - McNeil (Pieters, 84e), Westwood, Cork (Stephens, 58e), Guðmundsson - Lennon (Vydra, 74e) - Wood. Entraîneur : Sean Dyche.

Enfin un peu de sérénité.Incisif puis chaotique, Manchester United a tout de même pris le meilleur sur le relégable Burnley ce jeudi soir (3-1), pour se replacer - avec un match en moins - à quatre points du top 4 et de la Ligue des champions.Dans un premier temps médusé par le raté improbable de Cristiano Ronaldo (6), en dépit d'une galette bien cuite de Luke Shaw, Old Trafford s'est éveillé au son des cornemuses. Dans un grand soir, Scott McTominay avait en effet du peps à revendre à la veille du 80anniversaire de son illustre compatriote Sir Alex Ferguson, présent dans les travées du Théâtre des rêves. Proche d'inscrire un triplé avec toujours le même style de frappe enroulée instinctive depuis l'extérieur de la surface, l'Écossais s'est toutefois contenté d'une seule banderille (), pour planter le premier but desinscrit dans le premier quart d'heure cette saison.Face à desrudimentaires mais à l'aise devant les boulevards de l'arrière-garde mancunienne, Jadon Sancho a lui choisi la percussion afin de pousser Ben Mee à dévier le cuir vers ses cages (), avant que CR7 ne reprenne de l'extérieur et dans le but vide une minasse du même McTominay échouée sur la barre (). Rien ou presque à signaler en seconde période, marquée par le mode gestion stéréotypé de Manchester United, et c'est bien pour ça que la curiosité de la soirée demeure le pion pour l'honneur de Burnley. Sorti de la naphtaline pour l'occasion, Aaron Lennon a tenu à rappeler que la fusée était toujours sous combustible ().Malgré quelques opportunités dans le domaine aérien, Burnley (18) reste bloqué à une seule victoire cette saison. C'était contre Brentford, fin octobre. Ça urge.