Manchester United (encore) piégé par Wolverhampton

Wolverhampton (3-5-2) : Patrício - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre - Jiménez, Jota. Entraîneur : Nino.



Man United (4-3-3) : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay, Pogba - Dalot, Lukaku, Lingard. Entraîneur : Solskjær.

Décidément, Wolverhampton aime les gros.Et plus particulièrement Manchester United . Après avoir éliminé Liverpool de la FA Cup et pris un point sur le terrain de Chelsea en Premier League, lesont battu lesà domicile en championnat... sur le même score que lors de leur dernière confrontation en quarts de finale de coupe nationale, il y a moins d'un mois. Le tout, sur le seul début d'année 2019.Tout avait pourtant bien démarré pour les Mancuniens. Dans un début de match réussi, United a vu McTominay lui offrir l'avantage au quart d'heure de jeu d'une frappe croisée entre deux parades de Patrício. Malheureusement pour MU, Jota a égalisé dix minutes plus tard à la suite d'un appel en profondeur, et les occasions se sont faites plus fréquentes pour les locaux. Et malgré Lukaku ou McTominay, Wolverhampton a fini par renverser les visiteurs grâce à un but contre son camp de Smalling sur un centre de Moutinho. Les favoris de la partie évoluaient alors à dix, Young ayant été expulsé pour un tacle par derrière sur Jota . Raison pour laquelle, peut-être, les dernières minutes se sont davantage rapprochées d'un 3-1 (Smalling étant proche d'un deuxième CSC, et Cavaleiro touchant la barre transversale) que d'un 2-2.Première période de doute pour l'équipe de Solskjær, qui n'a gagné qu'une fois sur les quatre dernières rencontres.