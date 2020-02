Manchester United enchaîne face à Watford

49

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred (McTominay, 79e), Matić - Greenwood (Chong, 80e), B. Fernandes, James - Martial (Ighalo, 80e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.



Watford (4-2-3-1) : Foster - Dawson, Kabasele, Cathcart, Masina - Capoue, Hughes - Pereyra (Sarr, 69e), Doucouré (Cleverley, 80e), Deulofeu - Deeney (Welbeck, 76e). Entraîneur : Nigel Pearson.

Porte enfoncée.Au lendemain de la défaite de Tottenham à Chelsea (2-1) et du nul entre Sheffield United et Brighton (1-1) , Manchester United avait l'occasion d'enfin revenir dans le cinq majeur de la Premier League. Résultat ? Bougés en première période, lesont finalement fait le boulot et se sont largement imposés à Old Trafford (3-0).Le début de match a pourtant été à l'avantage de Watford, Deeney passant tout proche de profiter d'une mésentente entre Matić et Maguire, puis Doucouré croquant une autre énorme occasion dans le premier quart d'heure. De son côté, Manchester United a d'abord peiné à répondre au pressing imposé par leset à mettre du rythme dans une rencontre que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont finalement débloqué grâce à un penalty obtenu et transformé par Bruno Fernandes avant la pause. En seconde période, lesse sont de nouveau faits peur et Troy Deeney a notamment vu un but lui être refusé suite à une main de Dawson. Puis, l'éclair : peu avant l'heure de jeu, Anthony Martial a accentué l'avance de son équipe grâce à un superbe enchaînement et Mason Greenwood a triplé la mise à un quart d'heure du terme après un bon relai de Bruno Fernandes.Manchester United enchaîne donc un troisièmeconsécutif en Premier League et retrouve le sourire à la maison après deux sales copies rendues à son public.