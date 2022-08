Dépresseur United

Certes, Erik ten Hag vient tout juste d’arriver, et il faudra nécessairement du temps au technicien néerlandais. Mais le visage présenté par Manchester United ce samedi a de quoi sérieusement inquiéter. En déplacement à Brentford (4-0), le club le plus titré du pays s’est ridiculisé. Au-delà de grossières erreurs individuelles, Harry Maguire et sa bande, atones, ont brillé par un manque criant de personnalité. Le pronostic vital n'est pas encore engagé, mais garder un défibrillateur à portée de mains semble une nécessité.

Les Misérables

Kids United

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La journée de samedi s’annonçait galère en Angleterre. Principale raison : une grève massive des compagnies de chemins de fer qui a largement perturbé les liaisons ferroviaires, et donc les trajets des supporters. Ceux de Manchester United n’avaient assurément pas besoin de ça après avoir assisté à la débâcle de leurs protégés sur la pelouse de Brentford. Un cinglant 4-0 , encaissé contre une équipe qui évoluait encore en Championship il y a quinze mois. Summum de l'humiliation : le club aux vingt titres de champion d'Angleterre a passé la nuit au fin fond de la zone rouge. On n’ose imaginer ce que Sir Alex Ferguson a pu en penser.Il y a un mois à peine, United collait un 4-0 à Liverpool en Thaïlande, laissant augurer d’un retour en force. Un espoir qui semble s’être déjà évaporé au bout de deux journées de Premier League. Guère brillants contre Brighton, lesont touché le fond ce samedi. Le pire étant que si le navire a coulé, c’est en grande partie parce qu’il s’est lui-même sabordé. Le désastre a commencé lorsque David De Gea a laissé un tir presque anodin de Josh Dasilva finir au fond de ses filets. Approximatifs dans leurs relances, dégoulinant de fébrilité, les joueurs d’Erik ten Hag ont logiquement été punis par Mathias Jensen, avant que Ben Mee et Bryan Mbeumo n’alourdissent la note. Moins de 35 minutes de jeu et 4-0 pour les. Une banderole demandant le départ de la famille Glazer émergeait alors sans surprise dans le parcage visiteur.Les supporters ont le mérite de réagir, contrairement aux joueurs. Sur le pré, des regards dépités, mais aucune remobilisation. Les Mancuniens sont invisibles, et pas seulement parce que leur horrible maillot se confond avec la couleur de la pelouse du Brentford Community Stadium., analyse l’ancien attaquant Glenn Murray à l’antenne de la BBC. Aucun signe d'orgueil à l'horizon. Sur le plateau de Canal+, l'ancienStan Collymore ne mâche pas ses mots :, des joueurs quiet unde loser. Jamie Carragher ne se prive pas pour changer sa photo de profil sur Twitter en trollant son meilleur ennemi Gary Neville, maquillé en clown. La métaphore est parfaitement appropriée : United montre un visage ridicule. Celui d’une équipe apathique et pathétique, indigne de l’immense histoire d’une institution vieille de 144 ans.United a eu le « mérite » de stopper l’hémorragie en deuxième période, et De Gea de retrouver des réflexes de gardien de but (50, 85). Cristiano Ronaldo a néanmoins beau tenter de frapper à la moindre opportunité, jamais David Raya ne sera véritablement inquiété. Et ce n’est pas la tête de Christian Eriksen, placée mais pas assez puissante (67), qui chauffera sa paire de gants., a admis Erik ten Hag au micro de Sky Sports.Gary Neville a carrément comparé les joueurs présents sur la pelouse ce samedi à des U9.Et l'ancien latéral de s'inquiéter, alors que Ten Hag attend encore du renfort au milieu et en attaque :Au coup de sifflet final, peu avant 19h30 à Londres, c'était un stade, deux ambiances. D'un côté, les joueurs de Brentford, tout sourire, se congratulant longuement sur l'air guilleret du tube. De l'autre, ceux de United, pour qui le titresemblait beaucoup plus approprié. Lesont une certitude : ils recevront Liverpool lundi prochain en tant que relégables. Avec un ciel particulièrement chargé, et la menace de revivre le fiasco d'octobre dernier . Le Théâtre des rêves, à deux doigts de devenir le Théâtre des cauchemars.