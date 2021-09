Manchester United éliminé, Chelsea et Tottenham filent en huitièmes

Les autres résultats du soir : Arsenal-Wycombe (3-0), Millwall-Leicester (0-2), Brighton-Swansea (2-0)

MD

La soirée s'est bien terminée pour Chelsea, vainqueur mercredi de sa séance de tirs au but face à Aston Villa (4-3, tentatives réussis de Lukaku, Mount, Barkley et James pour Chelsea, de El-Ghazi, Konsa et Buendia côté Aston Villa // échecs de Chilwell pour les, de Young et Nakamba chez les).Avant d'en arriver là, le champion d'Europe a d'abord été malmené mais Kepa a tenu la baraque à plusieurs reprises face à Bertrand Traoré et sa clique. Une fois l'orage passée, la doublure d'Edouard Mendy a pu souffler, et encore un peu plus quand Timo Werner a inscrit de la tête sur une passe lobée de Reece James son premier but de la saison (1-0, 54). L'égalisation logique de Cameron Archer, lui aussi de la tête (1-1, 64), n'ayant été suivie d'aucun but malgré une fin de match favorable aux Londoniens, il a fallu en découdre aux tirs au but. Et à ce petit jeu-là, un champion d'Europe en titre a forcément le sang un peu plus froid que n'importe qui.Manuel Lanzini. Voilà le nom du bourreau de Manchester United, ce mercredi à Old Trafford. Le milieu de terrain argentin a profité d'un ballon qui traînait dans la surface en début de match pour marquer l'unique but de la partie (0-1, 9) et offrir un ticket pour le tour suivant à West Ham. Juan Mata a eu beau faire trembler la barre transversale (13), ce bruit ne vaut pas grand-chose comparé aux cris de joie d'Alphonse Areola et ses coéquipiers au coup de sifflet final. Auteur de deux belles parades devant Jadon Sancho (45) et Mason Greenwood (63), le champion du monde disputait son premier match avec les Jambons de l'Ouest.La vie est belle comme un missile de Tanguy Ndombele qui fait ficelle (0-1, 14) et un but du break signé Harry Kane sur un service de Dele Alli (0-2, 23). Mais la vie, c'est aussi un Tottenham capable de faire n'importe quoi et se faire remonter par Wolverhampton, le Belge Leander Dendoncker se chargeant de réduire le score (1-2, 38) avant d'offrir le but de l'égalisation à Daniel Podence, qui trompe tranquillement Pierluigi Gollini (2-2, 58).La suite se passe aux tirs au but et, tiens donc, quand Hugo Lloris n'est pas là mais qu'un Italien est dans les buts à sa place, Tottenham remporte la séance...