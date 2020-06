Manchester United éjecte Norwich et file en demies de FA Cup

Norwich (4-2-3-1): Krul - Aarons, Godfrey, Klose, Lewis (Idah, 118e) - McLean, Tettey - Rupp (Hernandez, 63e), Buendia (Duda, 91e), Cantwell (Trybull, 89e) - Pukki (Drmic, 71e). Entraîneur : Daniel Farke.



Manchester United (4-2-3-1) : Romero - Dalot (Williams, 62e), Bailly (Martial, 96e), Maguire, Shaw - McTominay (Matic, 78e), Fred (Pogba, 78e) - Mata (Greenwood, 63e), Fernandes, Lingard (Rashford, 63e) - Ighalo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.

Le dernier carré pour Manchester.Trois jours après une victoire convaincante en championnat contre Sheffield United (3-0), lesretrouvaient la FA Cup ce samedi soir sur la pelouse de Norwich City. Pour cela, Ole Gunnar Solskjaer décide de faire tourner son équipe puisque seuls Luke Shaw, Harry Maguire et Bruno Fernandes sont reconduits dans le onze de l'entraîneur norvégien. Et logiquement, tout cela se ressent sur le jeu des Mancuniens, qui monopolisent le ballon mais n'en font rien de très productif. Ils sont pourtant très proches d'ouvrir le score à la suite d'une magnifique talonnade de Scott McTominay pour Odion Ighalo, mais ce dernier se fait rembarrer par Tim Krul (22).Mais au retour des vestiaires, l'attaquant nigérian ne se fait pas prier pour marquer d'une volée de la malléole (0-1, 51). Problème, au lieu de tout faire pour enfoncer le clou, United donne le bâton pour se faire battre. Et à un quart d'heure de la fin de la rencontre, Todd Cantwell tente sa chance de l'extérieur de la surface, et trompe Romero (1-1, 75). Cette égalisation redonne confiance aux, qui veulent crucifier les. Mais dans les derniers instants du temps réglementaire, Klose empêche Ighalo de filer au but, et écope ainsi d'un carton rouge logique. À dix, Norwich souffre et subit durant toute la prolongation, sans jamais rompre malgré l'entrée en jeu d'Anthony Martial, véritable bourreau de Sheffield ce mercredi. À quelques minutes des tirs au but, Maguire et Fernandes obligent Krul à sauver les siens. Mais le portier néerlandais est impuissant sur le tacle victorieux du capitaine de Manchester, à la suite d'un cafouillage malheureux dans les ultimes secondes de la rencontre (1-2, 118).Merci Prince Harry.