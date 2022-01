Manchester United écarte Aston Villa

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes (Elanga, 86e), Rashford (Lingard, 86e) - Cavani (Van de Beek, 72e). Entraîneur: Ralf Rangnick.



Aston Villa (4-4-2) : Martínez - Targett, Mings, Konsa, Cash - Buendia (El Ghazi, 79e), Ramsey (Philogene-Bidace, 86e), Luiz, McGinn - Watkins, Ings. Entraîneur: Steven Gerrard.



QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Steven Gerrard continue de faire trembler Old Trafford.Bousculé par Aston Villa, Manchester United s'est qualifié pour le quatrième tour de la FA Cup en serrant les dents. Scott McTominay a inscrit l'unique but du match en smashant un centre de Fred à la 8... c'est-à-dire à la même minute que son seul autre but de la saison, marqué le 30 décembre face à Burnley. Emiliano Martínez s'est assuré que les Mancuniens n'accentuent pas leur avance en s'opposant à Edinson Cavani (28) et Luke Shaw (38). Lesont donc pu y croire, et jusqu'au bout.Malheureusement pour eux, John McGinn (19) et Matty Cash (67) sont tombés sur un grand David de Gea. Ollie Watkins a aussi trouvé la barre (30). Sans oublier les buts refusés à Danny Ings, après de longues minutes de flou (50), et Watkins (59). Lequel a fait passer un nouveau frisson en envoyant une frappe au ras du poteau (71). Quart-de-finaliste la saison dernière, United sera au rendez-vous du quatrième tour, où l'attendra Middlesbrough.Villa quitte la compétition, mais pourra prendre sa revanche dès samedi, cette fois à Birmingham.