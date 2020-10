Manchester United désosse Leipzig

60

Manchester United(4-3-1-2) : De Gea - Wan-Bissaka (Tuanzebe, 81e), Lindelöf, Maguire, Shaw - Matić (McTominay, 63e), Fred, Pogba (Cavani, 81e) - Van de Beek (Bruno Fernandes (68e) - Greenwood (Rashford, 63e), Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



RB Leipzig (3-5-2) : Gulasci - Konaté, Upamecano, Halstenberg - Henrichs (Sabitzer, 63e), Olmo, Kampl (Kluivert, 76e), Nkunku (Sorloth, 66e), Angelino - Poulsen, Forsberg. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

VLU

Ça fait bim, bam, boom.Et unepour Manchester ! En collant cinq pions à Leipzig, notamment grâce à un banc en feu et un gamin en or, lesont frappé fort ce mercredi, et ont montré à l'Europe qu'ils valaient mieux que ce qu'on pouvait croire. Un résultat qui s'est profilé tôt pour United, plus entreprenant dès les premiers instants du match et qui a trouvé une première fois la faille grâce à Greenwood, parti à la limite du hors-jeu, servi par une passe lumineuse de Pogba et auteur d'une frappe croisée dans le petit filet (1-0, 21). Mais loin de continuer sur leur rythme, les hommes de Solskjær ont préféré se reposer pendant le reste de la mi-temps : dans la gestion, Manchester n'a plus proposé grand-chose jusqu'au retour aux vestiaires.Peut-être pour mieux commencer la seconde, car Manchester s'est ensuite employé pour faire le break. Et la timide réaction de Leipzig, notamment par l'intermédiaire de Konaté (66), n'a eu le le don que d'énerver davantage les Mancuniens, transfigurés par les apparitions de McTominay, Bruno Fernandes et surtout, Rashford, visiblement vexé d'avoir été mis sur le banc. Car le gamin en or de Manchester n'a pas tardé à dépoussiérer la cartouchière, une première fois après un appel dans le dos de l'arrière-garde (2-0, 76), une deuxième d'une fantastique percussion plein axe (3-0, 77), et même une troisième grâce à une ogive placée dans le but de Gulasci (5-0, 90+1). Entre-temps, Martial y était allé lui aussi de son petit pion, sur penalty (4-0, 86). Bref, Manchester tient sa démonstration, et accessoirement, sa première place.Ça, c'est du potentiel offensif.