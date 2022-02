Manchester United coince encore contre Southampton

22

MU (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Maguire, Varane, Shaw - McTominay (Elanga, 75e), Pogba - Rashford (Lingard, 82e), Fernandes, Sancho - C. Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Southampton (4-4-2) : Forster - Walker-Peters, Bednarek (Stephens, 46e), Salisu, Perraud - S. Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi (Livramento, 71e) - Broja, Adams. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Red DevilsAnges et diables se neutralisent.À la suite de l'élimination de la Cup aux tirs au but contre Boro (1-1, 7-8) et le petit point pris à Burnley (1-1) , Manchester United a enregistré un troisième match nul sur le même score face à Southampton, bon dixième de Premier League qui restait sur une grosse performance au Tottenham Hotspur Stadium . En conséquence, lespourraient voir le top 4 s'éloigner.Après l'ouverture du score ratée par Cristiano Ronaldo à cause d'un retour de Romain Perraud sur la ligne (7) puis une glissade de Che Adams qui a empêché les visiteurs de surprendre leurs hôtes (9), Jadon Sancho - qui avait buté sur Fraser Forster, quelques minutes auparavant - a tranquillement signé son deuxième but en Premier League grâce à une action née de deux passes de Bruno Fernandes puis Marcus RashfordSouthampton a poussé en fin de premier acte, et dès la reprise, Che Adams a remis lesdans le match d'un joli plat du pied décroisé. Forster a ensuite été mis à contribution (56, 61) et, malgré plusieurs situations de part et d'autre combinées à la nouvelle prestation cataclysmique d'Harry Maguire derrière, le score n'a plus évolué.On rappelle Anthony Martial