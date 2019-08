Manchester United casse sa tirelire pour s'offrir Maguire

We have an important announcement to make...Welcome, @HarryMaguire93 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 5 août 2019

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça y est, le record a sauté.Ce lundi, Manchester United a officialisé l'arrivée d'Harry Maguire, en provenance de Leicester. L'international anglais de 26 ans a été cédé par lespour un montant d'environ 87 millions d'euros (80 millions de livres). Il s'est engagé avec lespour six saisons (plus une année en option). «, a affirmé Maguire sur le site officiel du club.Les rumeurs allaient bon train depuis quelques jours et le transfert d'Harry Maguire ne faisait plus vraiment de doute. Le défenseur central devient ainsi le défenseur le plus cher de l'histoire, devant Virgil Van Dijk, acheté 75 millions de livres par Liverpool en janvier 2018. «, a déclaré Ole Gunnar Solskjaer. [...]Arnaqueguire.