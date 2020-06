MU cartonne Brighton

Brighton (3-5-1-1) : Ryan - Duffy, Dunk, Burn (Bernardo, 81e) - Lamptey (Trossard, 46e), Propper (Maupay, 46e), Stephens, Bissouma, Montoya - Mac Allister (Mooy, 81e) - Connolly. Entraîneur : Graham Potter.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (cap.), Shaw (Williams, 65e) - Pogba (Mctominay, 64e), Matic - Greenwood, Bruno Fernandes (Pereira, 64e), Rashford (James, 79e) - Martial (Ighalo, 78e). Entraîneur : Ole Gunnar Solksjaer.

Lescontinuent de croire à la C1.En déplacement sur la pelouse de Brighton, qui a pris quatre points sur six possibles face à Arsenal et Leicester, Manchester United ne s'est pas fait prier pour stopper la bonne série des hommes de Graham Potter (3-0).Au cours d'une première période archi-dominée, les gars d'OGS trouvent d'abord le poteau de Mathew Ryan sur un bel enroulé du droit de Bruno Fernandes (12). Un premier avertissement qui sera suivi d'une punition, infligée par Mason Greenwood à la suite d'un festival conclu par une frappe du gauche (16). Lesont mal à la tête, et vont même passer au stade de la migraine lorsque Bruno Fernandes double la mise à la demi-heure de jeu (29).Au retour des vestiaires, Neal Maupay entre, les locaux s'enhardissent et cherchent à faire bugger la machine mancunienne. Manque de pot, sur une contre attaque éclair, Marcus Rashford sert parfaitement Bruno Fernandes au point de penalty qui ne manque pas l'occasion de s'offrir un doublé (50). Il y aura bien cette frappe un poil trop croisée de Leandro Trossard (60), une autre d'Aaron Connolly repoussée par De Gea (69) ou même un deuxième coup de canon dangereux du Belge Trossard (71) mais rien n'y fait : les locaux n'empêcheront pas David De Gea de signer un. L'addition aurait même pu être plus corsée si Ryan n'avait pas eu ce beau réflexe sur une chiche signée McTominay (84) en fin de rencontre. MU enchaîne donc un troisième succès de rang et revient provisoirement à deux points de Chelsea (4) et trois points de Leicester (3). Oh le