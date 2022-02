Manchester United cale face à Watford

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Varane, Telles (Shaw, 74e) - Fred (Sancho, 62e), Matić (Rashfors, 74e) - Elanga, Pogba, Fernandes - C. Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Watford (4-3-3) : Foster - Ngakia (Kabasele, 63e), Cathcart, Samir, Kamara - Sissoko, Louza, Cleverley - Sarr, King (Sema, 63e), Dennis. Entraîneur : Roy Hodgson.

Les autres résultats :

C’est bien connu, dominer n'est pas gagné. Et ce samedi 26 février, Manchester United en a fait les frais.22 tirs à dix, 70% de possession et 90 minutes d’attaque-défense n'ont pas suffi à Manchester United de s’offrir Watford dans cette nouvelle journée de l’élite anglaise. En enchaînant une huitième rencontre sans défaite en Premier League, lesne cessent de stagner. Problème : à force de partager les points, les Mancuniens pourraient voir les places qualificatives à la Ligue des champions s’éloigner.Ils auront tout tenté. Mais si ce n’était pas Ben Foster, ancien de la maison, qui s’interposait, c’était un pied, un genou, le poteau, ou même Cristiano Ronaldo qui ont empêché lesde trouver le chemin des filets. Dominés de la tête et des épaules dès le coup d’envoi, lesont vu l’attaquant portugais trouver le montant (5), avant de contrer une frappe de Bruno Fernandes qui filait droit au but (13). Dans le second acte, la différence s’est vraiment fait ressentir, mais la défense de Watford n’a pas craqué. D’abord grâce à un Samir de gala qui se souviendra de ce match. En témoignent ses nombreuses interventions décisives dans la surface de réparation. Ensuite grâce au manque de lucidité des Mancuniens. Sur les 22 occasions, seules deux ont trouvé le cadre. Ainsi, que ce soit Anthony Elanga (56), Bruno Fernandes (60), Ronaldo (68) ou encore Sancho (90), tous, ont vu leur frappe s’envoler.Arsenal, Chelsea et West Ham se frottent les mains.