Manchester United braque Brighton

Brighton (3-4-3) : Ryan - White, Dunk, Webster - Lamptey, Lallana (Jahanbakhsh, 74e), Alzate, March - Trossard, Connolly (Gross, 74e), Maupay. Entraîneur : Graham Potter.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba (Fred, 65e), Matic - Greenwood (Bailly, 83e), B. Fernandes, Rashford - Martial (van de Beek, 90e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.

Ébouriffant.18 tirs, 5 montants, 7 corners... Samedi, Brighton a tout tenté pour enregistrer sa première victoire de la saison à domicile et faire tomber Manchester United. Pari perdu. Une semaine après un succès convaincant à Newcastle, lesont été abattues dans leur jardin (2-3) par des Mancuniens froids et cliniques, qui s'en sont sortis grâce à un penalty obtenu miraculeusement à la dernière seconde suite à une main incroyable de Neal Maupay et ce alors que Solly March venait d'égaliser (mais surtout alors que la fin du match avait été sifflée...).Le scénario est terrible pour les hommes de Graham Potter qui ont globalement dominé une rencontre débutée par un premier poteau de Leandro Trossard, suivi d'un second dix minutes plus tard. Cinq minutes avant la pause, Brighton a été récompensé après une faute de Bruno Fernandes sur Lamptey, qui a offert la possibilité à Maupay d'humilier De Gea d'une subtile panenka. Problème : dans la foulée, sur un coup franc tiré au second poteau, Matic a surgi et a trouvé le pied de Dunk qui a égalisé contre son camp avant l'entracte. Puis, au retour des vestiaires, Marcus Rashford s'est offert l'âme de White avant de doubler la mise. Dos au mur, Brighton a alors poussé dans tous les sens, March a touché le poteau de De Gea, Trossard a cogné la barre... et l'égalisation est finalement arrivée. Mais ça, c'était avant le grand chamboulement.Voilà MU miraculé et avec ses trois premiers points de la saison.