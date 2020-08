Manchester United fait craquer Copenhague

Après avoir longtemps buté sur Copenhague, Manchester United a réussi à faire la différence en prolongation grâce à un penalty de Fernandes. Le club anglais est donc qualifié en demi-finale de Ligue Europa, malgré la grosse résistance de Copenhague et de son portier Johnsson.



Greenwood, la fausse joie

Fernandes, le vrai bonheur

Manchester United (4-2-3-1) : Romero - Wan-Bissaka, Bailly (Lindelöf, 71e), Maguire, Williams - Pogba, Fred (Matić, 70e) - Greenwood (Mata, 91e), Fernandes, Rashford (Lingard, 113e) - Martial (McTominay, 121e). Entraîneur : Solskjær.



Copenhague (4-3-3) : Johnsson - Varela (Bartolec, 105e), Nelsson, Bjelland, Boilesen - Zeca, Stage (Mudrazija, 106e), Biel (Oviedo, 56e) - Wind, Daramy (Kaufmann, 57e), Falk (Vick, 111e). Entraîneur : Solbakken.

Ils pensaient l'emporter facilement. Parce qu'ils s'appellent Manchester United, et parce qu'ils affrontaient Copenhague en quarts de finale de Ligue Europa. Sauf qu'en face du club anglais, il y avait Karl-Johan Johnsson. Un gardien qui squattait le banc des remplaçants de Guingamp la saison dernière, mais qui a sacrément emmerdé lesce lundi soir... en réalisant pas moins de treize arrêts. Le portier s'est finalement incliné, sur un penalty de Bruno Fernandes, et MU s'est qualifié. Mais que ce fut difficile, pour la bande de Solskjær...45minute, à Cologne. Après avoir fait trembler les filets, Greenwood pense donner l'avantage à Manchester United. 1-0 contre Copenhague, match plié. Sauf que le but est annulé, pour une position d'hors-jeu de l'attaquant. Et que la mission qualification pour le dernier carré de C3 s'avère plus difficile que prévu, pour les Anglais. Avant cette fausse ouverture du score, Rashford frôle lui aussi le but libérateur de loin. C'est sans compter sur la présence de Johnsson, protecteur des cages de Copenhague. Un Copenhague qui sait d'ailleurs se faire dangereux, par le binôme Daramy/Wind. Sans succès.Après la pause, Rashford connaît la même mésaventure que son comparse : buteur, l'Anglais voit sa réalisation refusée pour hors-jeu. Ses partenaires n'ont pas plus de chance : Fred, Pogba et Martial voient Johnsson stopper leur tentative en multipliant les miracles et Fernandes touche le poteau... MU serait-il maudit ? En face, Wind se montre pour la seule frappe cadrée de l'outsider, mais c'est Rasmus Falk qui régale avec un dribble derrière son pied d'appui dont seul Redondo a le secret. Mais finalement, la logique est respectée : en début de prolongation, Martial provoque et obtient un penalty. Sentence transformée par l'habituel héros, Fernandes. Qui offre donc la qualification à un Manchester forceur, mais un Manchester vainqueur. Malgré Johnsson et ses innombrables parades, qui dégouttent une dernière fois Fernandes.