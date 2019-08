Manchester United atomise Chelsea

Dominateur en première période et mené contre le cours du jeu, Chelsea a perdu ses moyens après la pause, en s'effondrant face à des Red Devils plus rodés tactiquement et beaucoup plus efficaces dans le dernier geste.



Unlucky Chelsea

Daniel James, toute première fois

De Gea - Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw - McTominay, Pogba - Pereira, Lingard, Martial - Rashford. Entraîneur : Ole gunnar solskjaer.



Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri - Jorginho, Kovacic - Pedro, Barkley, Mount - Abraham. Entraîneur : Frank Lampard.

Par Adrien Candau

Pour son baptème du feu, Frank Lampard s'est donc cramé les pognes. Pour son premier match sur un banc de Premier League, le nouveau grand manitou desavait décidé de jouer, quitte à prendre des risques en mordant Manchester United d'entrée de jeu. Sans doute encore un peu trop audacieux pour ses, séduisants en première période, puis inexistants après la pause, face à desplus veinards, mais surtout beaucoup plus réalistes et mieux en place tactiquement.Pour sa première valse de la saison, c'est Chelsea qui a décidé de mettre du rythme et de la vie sur la piste de danse d'Old Trafford. Timoré, United se prend les pieds dans le tapis et se ratatine beaucoup trop vite sur ses bases arrières. Lespressent fort et vite, portés par l'enthousiasme communicatif de leurs jeunes pousses, Mount et Abraham, très en vue lors du premier quart d'heure. Le second profite même des errements défensifs mancuniens pour botter une frappe coup de pied du plus bel effet, qui a le malheur de s''écraser sur le poteau. Problème pour Chelsea : les Londoniens n'ont ce dimanche pas que la fougue de la jeunesse, mais aussi sa naïveté caractéristique. Au quart d'heure de jeu, Zouma se laisse embobiner dans la surface par un crochet malin de Rashford.L'arbitre siffle logiquement penalty et le numéro 10 mancunien se charge de transformer lui même la sentence. Suffisant pour booster le moral de United, qui part désormais plus volontiers à l'aventure dans le camp adverse. Souvent avec maladresse, à l'image d'une passe foireuse de Martial qui permet à terme à Barkley de canarder de Gea du gauche, mais l'Espagnol sort une parade réflexe pour sauver les siens. Toujours un cran au dessus dans le jeu, Chelsea n'en reste pas moins plombé par une belle dose de poisse et Emerson touche à son tour la barre, d'un tir dans un angle fermé dans les seize mètres.Après la pause, lessemblent comme avoir épuisé leurs cartouches et le match s'embourbe dans une mélasse tactique, dont les attaquants des deux camps ne parviennent que trop rarement à se dépêtrer. Du moins, jusqu'à ce qu'Anthony Martial, servi par un centre de Pereira, ne s'engouffre dans un trou de souris pour soudainement casser la routine de la seconde période. Chelsea, sonné, a à peine le temps de digérer la chose que Pogba envoie une longue ouverture lumineuse pour Rashford, qui conclut froidement dans la surface. Cette fois-ci, les Londoniens sont définitivement dans le coltard et le bizut mancunien, Daniel James - qui dispute ses premières minutes dans l'élite britannique - ajoute un quatrième pion au compteur en fin de rencontre. Une joliepour United, qui empoche avec la manière son premier succès de la saison. Du coté de Chelsea, il va falloir se remettre la bouille à l'endroit, et vite : la Supercoupe d'Europe, que lesdisputeront face à Liverpool, c'est déjà mercredi prochain.